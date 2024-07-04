СК присоединился к поискам пропавшего в Волгограде Николая Гладкова





В Волгограде следователи СК России подключились к поискам пропавшего 20 июня 83-летнего Гладкова Николая Ильича.

- 21 июня в правоохранительные органы обратился местный житель с заявлением о безвестном исчезновении своего 83-летнего отца, который накануне вышел из дома, расположенного на улице Кузнецкой, и больше его никто не видел, - пояснили в ведомстве. - По данному факту следственным отделом по Ворошиловскому району организована доследственная проверка.

Приметы пропавшего: рост 165-170 см, овальное лицо, седые волосы с залысиной, серые глаза.

Особые приметы: под правой лопаткой имеется шрам в форме буквы «Н», нет зубов, ноготь на большом пальце правой руки поражен грибком.

В день пропажи Николай Гладков был одет в синие джинсы, синюю футболку в белую полоску и кроссовки.

Следственные органы просят сообщать информацию о месте нахождения мужчины по номерам: 8(8442)93-12-11, 93-10- 75 или «02».

Фото и коллаж: «ЛизаАлерт» / t.me, Павел Мирошкин ИА «Высота 102»