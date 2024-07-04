



В Центральном и Тракторозаводском районах Волгограда построят новые системы водоснабжения и реконструируют очистные сооружения. Общая стоимость объектов, которые возведут в северной и центральных зонах города, составит около 9 миллиардов рублей, сообщает V102.RU.

Сегодня губернатор Андрей Бочаров вместе с главой города Александром Марченко, представителями ресурсоснабжающих организаций и ответственными руководителями органов власти проинспектировали главные объекты ЖКХ города. Первой точкой стала крупная канализационная насосная станция, обслуживающая Тракторозаводский и часть Краснооктябрьского района.

— Если мы не примем решение по этим объектам, то вся остальная работа будет иметь нулевой эффект. Мы сегодня говорим о будущем, а для этого надо посмотреть, что с настоящим, — отметил важность работы по развитию коммунальной инфраструктуры Андрей Бочаров.





Износ инспектируемой чиновниками станции составил 85%. Сооружение планируется фактически построить заново, разбив строительство на несколько этапов. Глобальная модернизация позволит на треть уменьшить энергозатраты на транспортировку и очистку стоков, за счет повышения надежности также улучшится и качество коммунальных услуг для почти 400 тысяч жителей, а также ситуация с экологией региона. Общий объем инвестиций составит порядка трех миллиардов рублей.

Внимания требуют и очистные сооружения в Тракторозаводском районе, одно из которых было введено в эксплуатацию более 90 лет назад. Станция подает питьевую воду в Тракторозаводский, Краснооктябрьский, Дзержинский, Ворошиловский районы Волгограда и рабочий поселок Городище, тем самым обслуживая более 500 тысяч волгоградцев.

— Я говорил отдельным руководителям: покажите через дела свою любовь к городу. Работники поддерживают, как могут, но, если система построена в 30-х годах… Но все делалось по остаточному принципу. Не будут развиваться системы коммунальные, не будет развиваться город. Не будет развиваться город – не будет развиваться область, — подчеркнул губернатор.

Одним из нескольких вариантов решений ситуации, помимо строительства новых объектов, станет создание пары независимых источников водоснабжения. В частности, водовода в обход Мамаева кургана. Проект планируется начать реализовывать уже в нынешнем году и закончить к 2030 году.

Фото: администрация Волгоградской области