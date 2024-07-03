Общество

В Волгограде ищут автослесарей для ремонта 85 иномарок чиновников

Общество 03.07.2024 21:39
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03.07.2024 21:39


Гараж администрации Волгограда ищет исполнителей услуги по ремонту и техническому обслуживанию служебных автомобилей чиновников. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, МУ «Автохозяйство» Волгограда объявило аукцион по поиску подрядчиков, которые до конца 2024 года должны оперативно откликаться на заявки заказчика и так же оперативно ставить машины на колеса. 

Максимальная стоимость контракта составила 5,2 миллиона рублей. Согласно техзаданию, победитель аукциона должен обслуживать и при необходимости ремонтировать 85 автомобилей, которые возят чиновников мэрии. Любопытно, что гараж городских чиновников представлен исключительно иномарками. Так, по заявкам заказчика в мастерскую будущего победителя аукциона будут пригонять Ford Mondeo, Chevrolet, Daewoo Nexia,  Kia Ge (Magentis/Optima/MG), Hyundai Accent,  Hyundai Solaris,  Hyundai  Sonata,  Toyota Camry,  Volkswagen Passat, Skoda Oktavia и другие марки машин иностранного производства.

На ремонт служебных иномарок отводится ограниченное время. Например, техобслуживание автомобилей должно производиться в течение 1 дня, а на ремонт мостов отводится всего двое суток. 

При этом оговаривается и наличие необходимых запчастей к авто чиновников. Список насчитывает несколько тысяч наименований частей различных марок автомобилей, которые должны быть у подрядчика. 

Фото Павла Мирошкина /V102.RU

Материал подготовлен в рамках проекта «Общество без коррупции – основа сильного региона»

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