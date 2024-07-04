Порыв водовода и блэкаут: в Волгоградской области в трех селах устраняют последствия стихии

Происшествия 04.07.2024 09:22
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04.07.2024 09:22
Несколько населенных пунктов Жирновского района Волгоградской области пострадали от стихии, которая накануне бушевала на этих территориях. Как рассказал V102.RU глава района Александр Шевченко, накануне в селе Андреевка произошел порыв водовода, кроме того, при раскопках места повреждения случился обвал.
Помимо прочего, без электричества остались села Бутылка и Медведица. Аварийные бригады в настоящее время работают над восстановлением линий электропередач.
Накануне, напомним, на дороге от Котово к Красному Яру из-за аномального ливня произошел перелив. Водным потоком с дороги снесло легковой автомобиль. В результате происшествия никто не пострадал.
О природных катаклизмах в регионе накануне предупреждали в МЧС по Волгоградской области. Но, видимо, эпицентром непогоды оказался один район. Тревожный прогноз будет действовать до 6 июля.
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