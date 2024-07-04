Бочаров анонсировал кадровую чистку в рядах чиновников от ЖКХ





Губернатор Волгоградской области 4 июля провел совещание с руководителями профильных органов после нового вояжа по объектам системы ЖКХ. Ключевыми стали вопросы повышения качества и эффективности работы хозяйства города-миллионника – как злободневные, так и перспективные. Не обошлось в ходе заседания и без иных – волнительных для участников – моментов.

Открывая заседание руководитель региона напомнил участникам масштабах работы, проведенной за минувшие 10 лет в системе здравоохранения. То же самое, дал понять он, ждет чиновников и в ЖКХ.

– Если проводить параллель, мы находимся на начальном этапе реализации такой же программы, только по модернизации систем ЖКХ. В следующие 10 лет мы должны заложить основу, которая позволит городу и области развиваться последующие десятилетия. Это требует профессионального, системного подхода. Задача до конца 2024 года – сформировать полномасштабную концепцию развития ЖКХ Волгограда, – сказала Андрей Бочаров.

В очередной раз губернатор Волгоградской области напомнил о необходимости создания комфортных условий для людей, которые обеспечивают работу жизненно важных объектов и систем.

– Жарко сегодня? Погрелись на солнце? Обгорели? А вы представьте, что в таких условиях люди профессионально выполняют свои служебные, функциональные обязанности, отдавая себе отчет, что от их работы зависит жизнь целого большого города, каждой семьи, – сделал лирическое отступление Бочаров и перешел к конкретике. – Мы должны принимать меры по их социальной поддержке, повышению заработных плат. Это тоже важная задача. Она должна решаться параллельно с созданием современной системы ЖКХ Волгограда.

Кроме того, глава региона анонсировал кадровые изменения в рядах чиновников от ЖКХ:

– Необходимо сосредоточиться на формировании кадрового состава, который будет заниматься вопросами модернизации и создания современных систем ЖКХ города и области. Думаю, что будут приняты дополнительные кадровые решения — задачи предыдущего этапа выполнены, но необходимо переходить к следующему. Постепенно, шаг за шагом мы постоянно будем переводить управление на городской уровень. Но при этом город должен полностью располагать ресурсами для модернизации и создания новых коммунальных систем.

Напомним, что в Волгограде планируется строительство и модернизация объектов ЖКХ. Уже известно, что на это в областном центре планируют потратить порядка 9 млрд рублей.