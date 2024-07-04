Общество

Бочаров анонсировал кадровую чистку в рядах чиновников от ЖКХ

Общество 04.07.2024 14:39
0
04.07.2024 14:39


Губернатор Волгоградской области 4 июля провел совещание с руководителями профильных органов после нового вояжа по объектам системы ЖКХ. Ключевыми стали вопросы повышения качества и эффективности работы хозяйства города-миллионника – как злободневные, так и перспективные. Не обошлось в ходе заседания и без иных – волнительных для участников – моментов. 

Открывая заседание руководитель региона напомнил участникам масштабах работы, проведенной за минувшие 10 лет в системе здравоохранения. То же самое, дал понять он, ждет чиновников и в ЖКХ. 

Если проводить параллель, мы находимся на начальном этапе реализации такой же программы, только по модернизации систем ЖКХ. В следующие 10 лет мы должны заложить основу, которая позволит городу и области развиваться последующие десятилетия. Это требует профессионального, системного подхода. Задача до конца 2024 года – сформировать полномасштабную концепцию развития ЖКХ Волгограда, – сказала Андрей Бочаров. 

В очередной раз губернатор Волгоградской области напомнил о необходимости создания комфортных условий для людей, которые обеспечивают работу жизненно важных объектов и систем. 

Жарко сегодня? Погрелись на солнце? Обгорели? А вы представьте, что в таких условиях люди профессионально выполняют свои служебные, функциональные обязанности, отдавая себе отчет, что от их работы зависит жизнь целого большого города, каждой семьи, –  сделал лирическое отступление Бочаров и перешел к конкретике. – Мы должны принимать меры по их социальной поддержке, повышению заработных плат. Это тоже важная задача. Она должна решаться параллельно с созданием современной системы ЖКХ Волгограда.

Кроме того, глава региона анонсировал кадровые изменения в рядах чиновников от ЖКХ: 

Необходимо сосредоточиться на формировании кадрового состава, который будет заниматься вопросами модернизации и создания современных систем ЖКХ города и области. Думаю, что будут приняты дополнительные кадровые решения — задачи предыдущего этапа выполнены, но необходимо переходить к следующему. Постепенно, шаг за шагом мы постоянно будем переводить управление на городской уровень. Но при этом город должен полностью располагать ресурсами для модернизации и создания новых коммунальных систем.

Напомним, что в Волгограде планируется строительство и модернизация объектов ЖКХ. Уже известно, что на это в областном центре планируют потратить порядка 9 млрд рублей. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
04.07.2024 16:02
Общество 04.07.2024 16:02
Комментарии

0
Далее
Общество
04.07.2024 14:55
Общество 04.07.2024 14:55
Комментарии

0
Далее
Общество
04.07.2024 13:14
Общество 04.07.2024 13:14
Комментарии

0
Далее
Общество
04.07.2024 12:44
Общество 04.07.2024 12:44
Комментарии

0
Далее
Общество
04.07.2024 12:31 Реклама
Общество 04.07.2024 12:31 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
04.07.2024 12:26
Общество 04.07.2024 12:26
Комментарии

0
Далее
Общество
04.07.2024 11:02
Общество 04.07.2024 11:02
Комментарии

0
Далее
Общество
04.07.2024 10:23
Общество 04.07.2024 10:23
Комментарии

0
Далее
Общество
04.07.2024 09:52
Общество 04.07.2024 09:52
Комментарии

0
Далее
Общество
04.07.2024 09:48
Общество 04.07.2024 09:48
Комментарии

0
Далее
Общество
04.07.2024 08:55
Общество 04.07.2024 08:55
Комментарии

0
Далее
Общество
04.07.2024 07:14
Общество 04.07.2024 07:14
Комментарии

0
Далее
Общество
03.07.2024 21:39
Общество 03.07.2024 21:39
Комментарии

0
Далее
Общество
03.07.2024 20:41
Общество 03.07.2024 20:41
Комментарии

0
Далее
Общество
03.07.2024 20:17
Общество 03.07.2024 20:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:02
СК присоединился к поискам пропавшего в Волгограде Николая ГладковаСмотреть фотографии
15:03
Волгоградские трассы «отпаивают» водой в условиях экстремального знояСмотреть фотографии
14:55
Восьмерых волжан посмертно наградили Орденами Мужества за СВОСмотреть фотографии
14:39
Бочаров анонсировал кадровую чистку в рядах чиновников от ЖКХСмотреть фотографии
13:46
Ушла в шлепках: в Волжском разыскивают 16-летнюю девушкуСмотреть фотографии
13:31
На депутата Волгоградской облдумы Распутину завели дело. Защита подала жалобуСмотреть фотографии
13:14
Под Волгоградом простились с бойцом СВО с позывным «Тюльпан»Смотреть фотографии
12:57
ГУ МВД: в ДТП на ул. Электролесовской пострадали двое волгоградцевСмотреть фотографии
12:44
Волгоградка взыскала с УК «Парадигма» 100 тыс. рублей за сломанную в подъезде рукуСмотреть фотографии
12:36
Момент столкновения иномарки с грузовиком в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:31
ЕвроХим-ВолгаКалий увеличил объемы отгрузки готовой продукцииСмотреть фотографии
12:26
В Волгограде к 4 июля открыли полтора пляжаСмотреть фотографии
12:07
В реанимации спасают жителя Волгограда, попавшего под травмвайСмотреть фотографии
11:39
В Волгограде очевидцы засняли последствия страшного ДТП на ул. ЭлектролесовскойСмотреть фотографииCмотреть видео
11:38
Лук и свекла подешевели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:10
В Саратове из-за взрыва электровелосипеда рухнула стена в домеСмотреть фотографии
11:02
В Волгограде построят новые насосные и очистные станции за 9 млрд рублейСмотреть фотографии
10:23
Валерия Ростовщикова в 4 раз выдвинули на пост волгоградского омбудсменаСмотреть фотографии
09:52
Ещё одному волгоградцу грозит срок за массовую прописку мигрантовСмотреть фотографии
09:48
Пропавшую 24 июня волжанку заметили в микрорайоне ВолгоградаСмотреть фотографии
09:22
Порыв водовода и блэкаут: в Волгоградской области в трех селах устраняют последствия стихииСмотреть фотографии
08:55
Депутат Госдумы Андрей Гимбатов в пятый раз улучшил демографиюСмотреть фотографии
08:35
«По 100 к концу года?»: в Волгограде АИ-98 подорожал за неделю на 55 копеекСмотреть фотографии
07:59
«Будем вкатываться в сезон»: Денис Бояринцев оценил готовность «Ротора» к Первой лигеСмотреть фотографии
07:14
Когда с крышей все в порядке не у тех: в Волгограде криминальная УК окончательно «забила» на жителейСмотреть фотографии
21:39
В Волгограде ищут автослесарей для ремонта 85 иномарок чиновниковСмотреть фотографии
21:08
На угрожавшего энергетикам оружием волгоградца возбудили делоСмотреть фотографии
20:41
Летевший из Турции в Волгоград самолет сел в АстраханиСмотреть фотографии
20:17
В Волгоградской области затопило дорогу после сильного ливня: видеоСмотреть фотографии
19:47
Камлашев и Болотов принесли победу «Ротору» над «Иртышом»Смотреть фотографии
 