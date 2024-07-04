ЕвроХим-ВолгаКалий увеличил объемы отгрузки готовой продукции





В первой половине 2024 года предприятие ЕвроХим-ВолгаКалий показало значительный рост объемов отгрузки готовой продукции по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году.

Согласно данным отдела логистики и сопровождения сбыта, в 2023 году в период с января по май отгружено 192 913,33 тонн, в 2024 году этот показатель составил 423 476,89 тонн, что на 45% больше, чем за аналогичный период в предыдущем году.

Увеличение производственных мощностей стало возможным благодаря росту объемов переработанной руды и повышению эффективности добычи, что позволило существенно нарастить объемы производства.

Внедрение секции №1 в порту города Туапсе вместимостью 27 000,00 тонн на Туапсинском балкерном терминале улучшило логистические возможности и ускорило процесс отгрузки продукции.

Кроме того, расширение рынков сбыта, включая страны Северной и Южной Америки, а также страны Африки, позволило увеличить объемы экспорта и укрепить международные позиции компании.

Предприятие ЕвроХим-ВолгаКалий продолжает инвестировать в развитие производственных мощностей, внедрение инновационных технологий и повышение качества готовой продукции, что обеспечивает устойчивый рост и конкурентоспособность на рынке минеральных удобрений, а также позволяет существенно увеличивать поставки продукции российским сельхозпроизводителям и вносить значительный вклад в обеспечение отечественного агропромышленного комплекса высококачественными калийными удобрениями.

Фото: ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»

Реклама. ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ИНН 7710473036