Ещё одному волгоградцу грозит срок за массовую прописку мигрантов

В Волгоградской области полиция продолжает бороться с легализацией незаконной миграции. Как сообщает ИА «Высота 102», недавно в Среднеахтубинском районе правоохранителям удалось выявить жителя региона, прописавшего у себя сразу 11 иностранцев.

- Во время очередного рейда выявили факт фиктивной постановки 55-летним местным жителем на регистрационный учет одиннадцати граждан Республики Таджикистан в принадлежащем ему домовладении. Фактически иностранцы проживали в другом районе области, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Следователями завершается подготовка материалов. В ближайшее время в отношении подозреваемого должно быть возбуждено уголовное дело. За фиктивную постановку на учёт иностранцев ему грозит лишение свободы на срок до 3-х лет.

Отметим, ранее редакция уже сообщала о схожем случае. В начале июня 2024 года полицейские выявили жителя Среднеахтубинского района, прописавшего четырех нелегалов.