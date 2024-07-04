Депутат Госдумы Андрей Гимбатов в пятый раз улучшил демографию

Общество 04.07.2024 08:55
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04.07.2024 08:55
Депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов стал отцом в пятый раз. Радостной новостью он поделился в соцсетях, сообщает V102.RU.
- Указания президента – в жизнь! На дворе Год семьи, о важности улучшения демографии лидер нашей страны говорил неоднократно. Ничего не попишешь, надо пример показывать, - сообщил он.
Пятый ребенок Андрея Гимбатова родился в Волгоградском перинатальном центре. И малыш, и супруга депутата чувствуют себя хорошо.
- Ребенок – это всегда это настоящее чудо. Радость от него не описать словами, надо испытать, - поделился депутат.
Напомним, Андрей Гимбатов с супругой Светланой до рождения пятого ребенка воспитывали четверых детей - троих дочерей и сына.
Фото Андрея Гимбатова/t.me
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