Пропавшую 24 июня волжанку заметили в микрорайоне Волгограда

Волонтеры и полиция продолжают поиски пропавшей 24 июня жительницы Волжского Волгоградской области Елены Сергеевны Красненко(Москвичевой). Бесследно исчезнувшую женщину два дня назад видели в одном из микрорайонов Волгограда, сообщает V102.RU со ссылкой на родственников.

— Первый раз у нас такое. Лена живет с мужем, у нее есть дочь. С 23 на 24 июня она утром вышла из дома без телефона и пропала. Документов с собой не было. К вечеру мы забеспокоились, она не отвечала на звонки, и обратились в полицию. У нее есть определенные проблемы со здоровьем. Бывает, что она забывает некоторые вещи, но в целом адекватно воспринимает реальность, может свободно перемещаться и общаться с людьми, — рассказала журналистам информагентства родная сестра, представившаяся Ольгой. — Два дня назад ее заметили на Спартановке. Мы все бросили, поехали в район, но, к сожалению никаких зацепок. Куда она могла пойти — ума не приложим. Никаких конфликтов дома не было, новых знакомых, ничего. Мы надеемся на лучшее.

Ранее поисково-спасательный отряд «Оберег» опубликовал ориентировку на 49-летнюю женщину:

рост 165 сантиметров

нормальное телосложение

зеленые глаза

светлые волосы

В день исчезновения была одета в джинсы синего цвета, серую кофту. Нуждается в медпомощи.

Если вы располагаете информацией, способной помочь розыску, просьба сообщить на круглосуточную горячую линию по номеру 8-800-505-10-65.

Фото и коллаж: ПСО «Оберег», Алексей Костяков ИА «Высота 102»