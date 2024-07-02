



Стоимость квадратного метра в новостройках Волгограда сокращается второй месяц подряд. Такие данные, передает V102.RU, опубликовал сервис Яндекс Недвижимость. Стоимость квадратного метра в новостройках Волгограда сокращается второй месяц подряд. Такие данные, передает V102.RU, опубликовал сервис Яндекс Недвижимость.

В июне в крупнейших городах России объем предложений в новостройках снизился в среднем на 5,9%. Это произошло ввиду повышенного спроса на строящееся жилье в преддверии сворачивания льготной ипотечной программы с господдержкой, а также из-за изменения стратегии ряда девелоперов. В июне в крупнейших городах России объем предложений в новостройках снизился в среднем на 5,9%. Это произошло ввиду повышенного спроса на строящееся жилье в преддверии сворачивания льготной ипотечной программы с господдержкой, а также из-за изменения стратегии ряда девелоперов.

В частности, в Волгограде в июне стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья снизилась на 1,8% и составила 136 000 рублей. По динамике сокращения стоимости новостроек Волгоград занял второе место среди всех городов-миллионников. Средняя полная стоимость квартиры в новостройках Волгограда в июне составила 5,6 млн рублей. В частности, в Волгограде в июне стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья снизилась на 1,8% и составила 136 000 рублей. По динамике сокращения стоимости новостроек Волгоград занял второе место среди всех городов-миллионников. Средняя полная стоимость квартиры в новостройках Волгограда в июне составила 5,6 млн рублей.

В среднем по миллионникам России рост медианных цен на новостройки в июне составил 1,3%. Лидером роста является Омск (+10,1% до 144 000 р/кв.м), однако в Омске немного новых строящихся проектов. Также существенный рост медианной цены продемонстрировали Новосибирск (+5,8% до 146 000 р/кв.м), Уфа (+5,5% до 149 000 р/кв.м), Казань (+3% до 212 000 р/кв.м) и Санкт-Петербург (+2,8% до 244 000 р/кв.м). Важно отметить, что этот рост в большей степени обусловлен вымыванием наиболее дешевых предложений, хотя есть и отдельные случаи повышения цен девелоперами. В среднем по миллионникам России рост медианных цен на новостройки в июне составил 1,3%. Лидером роста является Омск (+10,1% до 144 000 р/кв.м), однако в Омске немного новых строящихся проектов. Также существенный рост медианной цены продемонстрировали Новосибирск (+5,8% до 146 000 р/кв.м), Уфа (+5,5% до 149 000 р/кв.м), Казань (+3% до 212 000 р/кв.м) и Санкт-Петербург (+2,8% до 244 000 р/кв.м). Важно отметить, что этот рост в большей степени обусловлен вымыванием наиболее дешевых предложений, хотя есть и отдельные случаи повышения цен девелоперами.

Пятерку городов с самым дорогим квадратным метром в июне сформировали Москва (+2,1% до 349 000 р/кв.м), Петербург (+2,8% до 244 000 р/кв.м), Казань (+3% до 212 000 р/кв.м), Нижний Новгород (+1,8% до 189 000 р/кв.м) и Екатеринбург (+2,4% до 151 000 р/кв.м), сместивший в июне с пятой позиции Краснодар (-11,6% до 150 000 р/кв.м за счет снижения цен на новостройки бизнес-класса, что сильно повлияло на медианную цену). Пятерку городов с самым дорогим квадратным метром в июне сформировали Москва (+2,1% до 349 000 р/кв.м), Петербург (+2,8% до 244 000 р/кв.м), Казань (+3% до 212 000 р/кв.м), Нижний Новгород (+1,8% до 189 000 р/кв.м) и Екатеринбург (+2,4% до 151 000 р/кв.м), сместивший в июне с пятой позиции Краснодар (-11,6% до 150 000 р/кв.м за счет снижения цен на новостройки бизнес-класса, что сильно повлияло на медианную цену).

По данным сервиса Яндекс Недвижимость в июне в крупнейших городах России объем предложений в новостройках снизился в среднем на 5,9%. Это произошло ввиду повышенного спроса на строящееся жилье в преддверии сворачивания льготной ипотечной программы с господдержкой, а также из-за изменения стратегии ряда девелоперов. По данным сервиса Яндекс Недвижимость в июне в крупнейших городах России объем предложений в новостройках снизился в среднем на 5,9%. Это произошло ввиду повышенного спроса на строящееся жилье в преддверии сворачивания льготной ипотечной программы с господдержкой, а также из-за изменения стратегии ряда девелоперов.

Ранее, напомним, сообщалось, что действие программы льготной ипотеки закончилось 1 июля. Ранее, напомним, сообщалось, что действие программы льготной ипотеки закончилось 1 июля.



