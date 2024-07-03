Летевший из Турции в Волгоград самолет сел в Астрахани

Следовавшему из Турции в Волгоград самолету пришлось изменить маршрут из-за технических моментов, сообщаеn V102.RU. Борт приземлился в соседнем с Волгоградскою областью регионе.
— Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший по маршруту Анталья — Волгоград, совершил вынужденную посадку в аэропорту Астрахани для дозаправки, — прокомментировала информагентству пресс-секретарь ПАО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасия Голодова.
Уточняется, что из-за промежуточной посадки в аэропорту Астрахани на дозаправку и поздним прибытием в аэропорт Волгограда (18.58), рейс задержали вылетом из Волгограда до 20.00.
Напомним, самолет из Тбилиси совершил вынужденную посадку в Волгограде.
Фото: архив ИА «Высота 102»