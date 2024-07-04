В Волгограде к 4 июля открыли полтора пляжа





В Волгограде открыли две зоны отдыха у воды. Так, по сообщению мэрии, шезлонги и теплый песок стали доступны жителям изможденного солнцем Волгограда на территории Сарептской косы в Красноармейском районе и в микрорайоне Тулака.

Напомним, ранее информагентством сообщалось, что в тайне от горожан пляж в Красноармейском районе был открыт еще 22 июня. Правда, чтобы добраться до места отдыха, волгоградцам необходимо воспользоваться переправой, которая стоит 250 рублей с человека. Таким образом, чтобы позагорать на юге Волгограда средней семье из четырех человек, необходимо 2000 рублей – для переправы в обе стороны.

Что касается места отдыха у воды на Тулака, то его назвать пляжем можно с большой натяжкой – здесь, как ранее предупреждали в МЧС, купаться людям запрещено.

Впрочем, утверждают чиновники, после решения Роспотребнадзора будут официально открыты пляжи на острове Сарпинском в Кировском районе и на территории поселка Нижний Тракторный.