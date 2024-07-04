Татьяна Голикова на ВДНХ оценила волгоградский опыт поддержки семей





4 июля в Москве на ВДНХ в рамках выставки «Россия» были презентованы наработки Волгоградской области в сфере поддержки семей. На стенде региона была представлена информация о реализации местных программ, а также модернизации социальной инфраструктуры. В числе почётных гостей в этот день экспозицию посетили зампред правительства России Татьяна Голикова, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков и замминистра Ольга Баталина.

- Федеральным гостям волгоградского стенда рассказали о работе, направленной на поддержку материнства и детства — это один из основных приоритетов региональной политики. По инициативе губернатора Андрея Бочарова в дополнение к федеральным мерам внедрены региональные инструменты поддержки семей при рождении первого, второго, третьего и последующего ребенка, предоставляются ежемесячные выплаты многодетным семьям без учета нуждаемости и др. Система постоянно совершенствуется с учетом мнения общественности, - рассказали в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Кроме того, посетители стенда смогли узнать о мерах поддержки, действующих в регионе для семей бойцов СВО, а также об опыте региона в заключении социальных контрактов, помогающих волгоградцам открыть своё собственное дело.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области