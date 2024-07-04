Под Волгоградом простились с бойцом СВО с позывным «Тюльпан»

Общество 04.07.2024 13:14
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04.07.2024 13:14
В Калаче-на-Дону Волгоградской области сегодня, 4 июля, состоялась церемония прощания с Константином Тумаковым, участником СВО. Как сообщает V102.RU, некролог опубликован в соцсетях районного дома культуры.
Константин учился в 4-ой школе города воинской славы. На СВО воевал под позывным «Тюльпан». Он погиб 1 марта 2024 года.
Земляки выразили соболезнование родным Константина во время прощания с героем.
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