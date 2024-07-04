Восьмерых волжан посмертно наградили Орденами Мужества за СВО

Траурно-торжественная церемония передачи орденов Мужества родственникам погибших участников СВО, удостоенных посмертно этой награды, состоялась сегодня, 4 июля, в ДК ВГС Волжского. По информации Волжской гордумы Волгоградской области, награды родным и близким волжан-героев вручили представители военкомата и мэрии.





Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества посмертно награждены: