Общество

Восьмерых волжан посмертно наградили Орденами Мужества за СВО

Общество 04.07.2024 14:55
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04.07.2024 14:55


Траурно-торжественная церемония передачи орденов Мужества родственникам погибших участников СВО, удостоенных посмертно этой награды, состоялась сегодня, 4 июля, в ДК ВГС Волжского. По информации Волжской гордумы Волгоградской области, награды родным и близким волжан-героев вручили представители военкомата и мэрии. 


Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества посмертно награждены: 

 

  • рядовой Алексей Гомонков,  
  • рядовой Вадим Гунченко, 
  • рядовой Александр Дерков, 
  • рядовой Владимир Московкин, 
  • рядовой Михаил Никитин,  
  • рядовой Дмитрий Степин, 
  • рядовой Владимир Шлепкин,
  • ефрейтор Алексей Шендобыло. 

 

Фото Волжской гордумы

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