Восьмерых волжан посмертно наградили Орденами Мужества за СВО

Траурно-торжественная церемония передачи орденов Мужества родственникам погибших участников СВО, удостоенных посмертно этой награды, состоялась сегодня, 4 июля, в ДК ВГС Волжского. По информации Волжской гордумы Волгоградской области, награды родным и близким волжан-героев вручили представители военкомата и мэрии.
Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества посмертно награждены:
- рядовой Алексей Гомонков,
- рядовой Вадим Гунченко,
- рядовой Александр Дерков,
- рядовой Владимир Московкин,
- рядовой Михаил Никитин,
- рядовой Дмитрий Степин,
- рядовой Владимир Шлепкин,
- ефрейтор Алексей Шендобыло.