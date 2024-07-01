



Волгоградская область заняла 63-е место в рейтинге регионов по доходам населения по итогам 2023 года. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на РИА Рейтинг. При этом в 2022 году область располагалась на 58-м месте в аналогичном исследовании. Волгоградская область заняла 63-е место в рейтинге регионов по доходам населения по итогам 2023 года. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на РИА Рейтинг. При этом в 2022 году область располагалась на 58-м месте в аналогичном исследовании.

Согласно новым данным, в Волгоградской области по результатам прошлого года отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составило 1,57. А доля населения, находящегося за чертой бедности, оценивается в 9,1%. За год количество бедных снизилось на 0,3%. Согласно новым данным, в Волгоградской области по результатам прошлого года отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составило 1,57. А доля населения, находящегося за чертой бедности, оценивается в 9,1%. За год количество бедных снизилось на 0,3%.

По традиции Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа оказались лидерами в рейтинге доходов граждан. Например, в Ямало-Ненецком округе отношение зарплаты к набору услуг и товаров составляет 3,96, а живущих за чертой бедности граждан здесь всего 3,6%. Замыкают список Ингушетия и Карачаево-Черкессия. Так, в Ингушетии почти вся зарплата граждан уходит на пропитание. А в категорию бедных попала почти треть жителей. По традиции Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа оказались лидерами в рейтинге доходов граждан. Например, в Ямало-Ненецком округе отношение зарплаты к набору услуг и товаров составляет 3,96, а живущих за чертой бедности граждан здесь всего 3,6%. Замыкают список Ингушетия и Карачаево-Черкессия. Так, в Ингушетии почти вся зарплата граждан уходит на пропитание. А в категорию бедных попала почти треть жителей.

Между тем, аналитики отметили, что в уровне доходов населения относительно цен на товары и услуги отмечался прогресс. Между тем, аналитики отметили, что в уровне доходов населения относительно цен на товары и услуги отмечался прогресс.

Среднероссийский уровень соотношения медианных доходов (показатель, который условно делит всех жителей страны по материальному положению пополам, у половины доходы выше этого показателя, у другой половины — ниже) и стоимости фиксированного набора товаров в 2023 году составил 1,92 против 1,76 в предыдущем. Среднероссийский уровень соотношения медианных доходов (показатель, который условно делит всех жителей страны по материальному положению пополам, у половины доходы выше этого показателя, у другой половины — ниже) и стоимости фиксированного набора товаров в 2023 году составил 1,92 против 1,76 в предыдущем.

Также важным показателем, характеризующим материальное положение населения, является уровень бедности, который в 2023 году снизился. По итогам 2023 года за чертой бедности проживало 8,5% россиян против 9% в 2022 году. Также важным показателем, характеризующим материальное положение населения, является уровень бедности, который в 2023 году снизился. По итогам 2023 года за чертой бедности проживало 8,5% россиян против 9% в 2022 году.

Однако, несмотря на положительную тенденцию, в региональном разрезе дифференциация очень заметна. Однако, несмотря на положительную тенденцию, в региональном разрезе дифференциация очень заметна.

Справка. В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы России, выступает отношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте Федерации. Медианные доходы и стоимость фиксированного набора являются оценкой за 2023 год. В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы России, выступает отношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте Федерации. Медианные доходы и стоимость фиксированного набора являются оценкой за 2023 год.

Дополнительными показателями являются доля населения за чертой бедности за 2023 год (доходы ниже регионального прожиточного минимума) и годовая динамика доли населения за чертой бедности. Источником данных для расчета являлся Росстат.





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