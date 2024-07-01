Экономика

Волгоградская область ухудшила позиции в рейтинге регионов по доходам населения

Экономика 01.07.2024 11:15
0
01.07.2024 11:15


Волгоградская область заняла 63-е место в рейтинге регионов по доходам населения по итогам 2023 года. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на РИА Рейтинг. При этом в 2022 году область располагалась на 58-м месте в аналогичном исследовании. 
Согласно новым данным, в Волгоградской области по результатам прошлого года отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составило 1,57. А доля населения, находящегося за чертой бедности, оценивается в 9,1%. За год количество бедных снизилось на 0,3%. 
По традиции Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа оказались лидерами в рейтинге доходов граждан. Например, в Ямало-Ненецком округе отношение зарплаты к набору услуг и товаров составляет 3,96, а живущих за чертой бедности граждан здесь всего 3,6%. Замыкают список Ингушетия и Карачаево-Черкессия.  Так, в Ингушетии почти вся зарплата граждан уходит на пропитание. А в категорию бедных попала почти треть жителей. 
Между тем, аналитики отметили, что в уровне доходов населения относительно цен на товары и услуги отмечался прогресс. 
Среднероссийский уровень соотношения медианных доходов (показатель, который условно делит всех жителей страны по материальному положению пополам, у половины доходы выше этого показателя, у другой половины — ниже) и стоимости фиксированного набора товаров в 2023 году составил 1,92 против 1,76 в предыдущем.
Также важным показателем, характеризующим материальное положение населения, является уровень бедности, который в 2023 году снизился. По итогам 2023 года за чертой бедности  проживало 8,5% россиян против 9% в 2022 году.
Однако, несмотря на положительную тенденцию,  в региональном разрезе дифференциация очень заметна. 
Справка. В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы России, выступает отношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте Федерации. Медианные доходы и стоимость фиксированного набора являются оценкой за 2023 год. 
Дополнительными показателями являются доля населения за чертой бедности за 2023 год (доходы ниже регионального прожиточного минимума) и годовая динамика доли населения за чертой бедности. Источником данных для расчета являлся Росстат.

Фото V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
29.06.2024 15:12
Экономика 29.06.2024 15:12
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.06.2024 12:10 Реклама
Экономика 29.06.2024 12:10 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.06.2024 17:15 Реклама
Экономика 28.06.2024 17:15 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.06.2024 12:15 Реклама
Экономика 28.06.2024 12:15 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.06.2024 10:08 Реклама
Экономика 28.06.2024 10:08 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.06.2024 08:02
Экономика 28.06.2024 08:02
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.06.2024 12:36
Экономика 27.06.2024 12:36
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.06.2024 08:36
Экономика 27.06.2024 08:36
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.06.2024 14:29
Экономика 26.06.2024 14:29
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.06.2024 16:26 Реклама
Экономика 25.06.2024 16:26 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.06.2024 17:56 Реклама
Экономика 24.06.2024 17:56 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.06.2024 14:05
Экономика 24.06.2024 14:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.06.2024 17:27
Экономика 23.06.2024 17:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.06.2024 10:36
Экономика 22.06.2024 10:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.06.2024 14:47
Экономика 21.06.2024 14:47
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:31
В Волгограде оштрафовали водителя внедорожника за езду с друзьями в багажникеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:29
Новый тариф на электроэнергию в Волгоградской области назвали одним из самых низких в ЮФОСмотреть фотографии
13:50
«Затолкали в машину и увезли»: суд арестовал троих саратовцев за похищение волгоградцаСмотреть фотографии
13:45
В Камышине простятся с погибшим в спецоперации Евгением ДудниковымСмотреть фотографии
13:27
Хорошие люди возят хороших людей: в Волгограде появилось новое приложение DriveeСмотреть фотографии
12:53
Родным погибших участников СВО в Камышине передали наградыСмотреть фотографии
12:37
Стартовала вторая волна продажи билетов на матч Суперкубка в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:33
Фестиваль #ТриЧетыре привлек в Волгограде полмиллиона человекСмотреть фотографии
11:57
Волгоградцы сообщают о громких хлопках в западном районеСмотреть фотографии
11:29
На ЕвроХим-ВолгаКалии усилили меры безопасности с помощью оптического эффектаСмотреть фотографии
11:15
Волгоградская область ухудшила позиции в рейтинге регионов по доходам населенияСмотреть фотографии
11:08
В Волгограде 1 июля простятся с оператором Первого канала Александром ВихтинскимСмотреть фотографии
11:04
Лось смял кроссовер на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:31
Левые сигареты из Китая изъяло УФСБ в гаражах волгоградцаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:53
В Волгограде попал на видео вояж молодых людей на крыше внедорожникаСмотреть фотографии
09:51
Насколько подорожала коммуналка с 1 июля? Смотрим новые тарифы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:04
Июль в Волгоградской области начнется с пекла и дождейСмотреть фотографии
08:42
В Волжском с 1 июля меняется движение автобусов из-за ремонта теплосетейСмотреть фотографии
08:30
Волгоградские регбисты опустились на дно Высшей лигиСмотреть фотографии
08:10
Вирус-троян Rafel крадет данные из телефонов волгоградцевСмотреть фотографии
07:05
«Счет может идти на минуты»: врач-инфекционист рассказала, как не стать жертвой смертельно опасного ботулизмаСмотреть фотографии
21:16
«В полевых условиях о таком не могли и думать»: волгоградский историк раскрыл тайны секретного «бункера Сталина»Смотреть фотографии
20:41
В Волжском закрыли пекарню на время расследования РПНСмотреть фотографии
19:23
Грузин кусался, поляк сдался: лучший молодой боксер России из Волгограда покорил ЕвропуСмотреть фотографии
18:07
Икону Русских Побед подняли на Ан-2 для благословения волгоградцев: видеоСмотреть фотографии
16:42
Где в Волгограде отключат горячую воду на новой неделе: список адресовСмотреть фотографии
15:26
Жителей города коммунальных катастроф под Волгоградом снова оставят без водыСмотреть фотографии
14:19
После публикации «Высоты 102» принудительное расселение волгоградцев увидели из МосквыСмотреть фотографии
13:35
Глава СКР взял на контроль дело с отравлением волжан салатом из пекарниСмотреть фотографии
12:22
Волгоградцев пугают двойным тарифом за «липовые» поверки счетчиковСмотреть фотографии
 