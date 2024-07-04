ГУ МВД: в ДТП на ул. Электролесовской пострадали двое волгоградцев





В ГУ МВД России по Волгоградской области ИА «Высота 102» прокомментировали дорожно-транспортное происшествие на ул. Электролесовской. По информации полицейских, 4 июля результате происшествия пострадали два человека.

Так, по предварительным данным главка, столкновение иномарки с припаркованным грузовиком произошло в 10.13.

– По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Skoda, напротив дома № 74 по ул. Электролесовская совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль DAF. В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля доставлены в медучреждение, – сообщили в полиции.

Информагентству также стало известно о том, что грузовик, под который влетела на скорости иномарка, принадлежит одному из предприятий Волгоградской области.

Ранее было опубликовано видео, на котором зафиксирован момент жесткого столкновения. Судя по кадрам, причиной происшествия стала неосмотрительность водителя Skoda, который решил перестроиться в крайний правый ряд, не убедившись в безопасности маневра.