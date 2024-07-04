Происшествия

Ушла в шлепках: в Волжском разыскивают 16-летнюю девушку

Происшествия 04.07.2024 13:46
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04.07.2024 13:46


В городе Волжском Волгоградской области организованы поиски несовершеннолетней Полины Васильевой, которая накануне, 3 июля, ушла из дома в поселке Краснооктябрьский в неизвестном направлении. До сих пор о ее местонахождении ничего не известно, сообщает V102.RU со ссылкой на УМВД по Волжскому. 
Приметы: на вид 16-18 лет, рост 160-170 см., худощавого телосложения, волосы длинные, черного цвета, глаза зеленого цвета.
Была одета: толстовка черного цвета, брюки черного цвета, светлые шлепки.
Граждан, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить по телефонам полиции: 8 (8443) 41-56-56 дежурная часть Управления МВД России по городу Волжскому или 02; 89377070077 сотрудник полиции, занимающийся розыском.
Как стало известно информагентству, девушка ранее также уходила из дома. Несовершеннолетняя даже находилась одно время в социально-реабилитационном центре. 

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