Месиво вместо кабины: под Волгоградом водитель JAC на скорости впечатался в фуру





28 июня на участке трассы Р-22 «Каспий» в Иловлинском районе Волгоградской области произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Как сообщает ИА «Высота 102», столкновение было такой силы, что от кабины JAC фактически ничего не осталось.









- В 11:00 на 886 км автодороги Р-22 «Каспий» произошло столкновение грузовых автомобилей JAC и Foton, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, на месте работают правоохранительные органы. В настоящее время обстоятельства произошедшего уточняются. В результате столкновения водитель, находившийся за рулём грузовика JAC, доставлен врачами в одно из ближайших медицинских учреждений.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области