Общество

В Волгограде 1 июля простятся с оператором Первого канала Александром Вихтинским

Общество 01.07.2024 11:08
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01.07.2024 11:08


Сегодня в Волгограде пройдут похороны оператора Первого канала Александра Вихтинского. Как рассказали V102.RU друзья Александра, церемония прощания состоится в зале №2 ритуального комплекса «Память» в 13-00 ч. 
Напомним, Александр Вихтинский скончался 28 июня. Ему было 53 года. Более 20 лет он проработал на телевидении – сначала на ВГТРК, а затем – на федеральном канале. Из редакции Первого канала он уволился в начале этого года из-за проблем со здоровьем. 
Он был смелым и надежным человеком. Нередко во время съемок репортажей ему приходилось работать под обстрелами. В воспоминаниях коллег он навсегда останется профессионалом и другом, на которого всегда можно было положиться. 

Фото Александра Вихтинского/OK

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