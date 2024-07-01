Общество 01.07.2024 11:08
0
01.07.2024 11:08
Сегодня в Волгограде пройдут похороны оператора Первого канала Александра Вихтинского. Как рассказали V102.RU друзья Александра, церемония прощания состоится в зале №2 ритуального комплекса «Память» в 13-00 ч.
Напомним, Александр Вихтинский скончался 28 июня. Ему было 53 года. Более 20 лет он проработал на телевидении – сначала на ВГТРК, а затем – на федеральном канале. Из редакции Первого канала он уволился в начале этого года из-за проблем со здоровьем.
Он был смелым и надежным человеком. Нередко во время съемок репортажей ему приходилось работать под обстрелами. В воспоминаниях коллег он навсегда останется профессионалом и другом, на которого всегда можно было положиться.
Фото Александра Вихтинского/OK
Новый тариф на электроэнергию в Волгоградской области назвали одним из самых низких в ЮФО01.07.2024 14:29
Общество 01.07.2024 14:29
В Камышине простятся с погибшим в спецоперации Евгением Дудниковым01.07.2024 13:45
Общество 01.07.2024 13:45
Родным погибших участников СВО в Камышине передали награды01.07.2024 12:53
Общество 01.07.2024 12:53
Стартовала вторая волна продажи билетов на матч Суперкубка в Волгограде01.07.2024 12:37
Общество 01.07.2024 12:37
Фестиваль #ТриЧетыре привлек в Волгограде полмиллиона человек01.07.2024 12:33
Общество 01.07.2024 12:33
На ЕвроХим-ВолгаКалии усилили меры безопасности с помощью оптического эффекта01.07.2024 11:29 Реклама
Общество 01.07.2024 11:29 Реклама
Насколько подорожала коммуналка с 1 июля? Смотрим новые тарифы в Волгоградской области01.07.2024 09:51
Общество 01.07.2024 09:51
Июль в Волгоградской области начнется с пекла и дождей01.07.2024 09:04
Общество 01.07.2024 09:04
В Волжском с 1 июля меняется движение автобусов из-за ремонта теплосетей01.07.2024 08:42
Общество 01.07.2024 08:42
Вирус-троян Rafel крадет данные из телефонов волгоградцев01.07.2024 08:10
Общество 01.07.2024 08:10
«Счет может идти на минуты»: врач-инфекционист рассказала, как не стать жертвой смертельно опасного ботулизма01.07.2024 07:05
Общество 01.07.2024 07:05
«В полевых условиях о таком не могли и думать»: волгоградский историк раскрыл тайны секретного «бункера Сталина»30.06.2024 21:16
Общество 30.06.2024 21:16
В Волжском закрыли пекарню на время расследования РПН30.06.2024 20:41
Общество 30.06.2024 20:41
Икону Русских Побед подняли на Ан-2 для благословения волгоградцев: видео30.06.2024 18:07
Общество 30.06.2024 18:07
Где в Волгограде отключат горячую воду на новой неделе: список адресов30.06.2024 16:42
Общество 30.06.2024 16:42