Происшествия

Волгоградцы сообщают о громких хлопках в западном районе

Происшествия 01.07.2024 11:57
0
01.07.2024 11:57


В Дзержинском районе Волгограда вечером 30 июня произошло возгорание мусора, залегающего на глубине. Одновременно, сообщают  жители западного района, многие из них слышали  не менее двух громких хлопков. 

По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре в Дзержинском районе поступило накануне около 21.00. Справиться с возгоранием пожарным удалось лишь спустя полтора часа. 

Горел мусор глубокого залегания на площади 100 кв.м. Пожарные расчеты 15 пожарно-спасательной части ликвидировали возгорание в 22.33 ч. Погибших и пострадавших нет, – прокомментировали в ведомстве. 

В ГУ МЧС в качестве предварительной причины происшествия называют неосторожное обращение с огнем. При этом громкие хлопки, напугавшие волгоградцев, в пресс-службе управления не комментируют. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
01.07.2024 11:04
Происшествия 01.07.2024 11:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.07.2024 09:53
Происшествия 01.07.2024 09:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.06.2024 09:32
Происшествия 30.06.2024 09:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.06.2024 15:30
Происшествия 29.06.2024 15:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.06.2024 19:29
Происшествия 28.06.2024 19:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.06.2024 16:06
Происшествия 28.06.2024 16:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.06.2024 10:31
Происшествия 28.06.2024 10:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.06.2024 08:40
Происшествия 28.06.2024 08:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.06.2024 18:54
Происшествия 27.06.2024 18:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.06.2024 12:03
Происшествия 27.06.2024 12:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.06.2024 12:02
Происшествия 27.06.2024 12:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.06.2024 09:53
Происшествия 27.06.2024 09:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.06.2024 09:28
Происшествия 27.06.2024 09:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.06.2024 21:21
Происшествия 26.06.2024 21:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.06.2024 18:26
Происшествия 26.06.2024 18:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:31
В Волгограде оштрафовали водителя внедорожника за езду с друзьями в багажникеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:29
Новый тариф на электроэнергию в Волгоградской области назвали одним из самых низких в ЮФОСмотреть фотографии
13:50
«Затолкали в машину и увезли»: суд арестовал троих саратовцев за похищение волгоградцаСмотреть фотографии
13:45
В Камышине простятся с погибшим в спецоперации Евгением ДудниковымСмотреть фотографии
13:27
Хорошие люди возят хороших людей: в Волгограде появилось новое приложение DriveeСмотреть фотографии
12:53
Родным погибших участников СВО в Камышине передали наградыСмотреть фотографии
12:37
Стартовала вторая волна продажи билетов на матч Суперкубка в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:33
Фестиваль #ТриЧетыре привлек в Волгограде полмиллиона человекСмотреть фотографии
11:57
Волгоградцы сообщают о громких хлопках в западном районеСмотреть фотографии
11:29
На ЕвроХим-ВолгаКалии усилили меры безопасности с помощью оптического эффектаСмотреть фотографии
11:15
Волгоградская область ухудшила позиции в рейтинге регионов по доходам населенияСмотреть фотографии
11:08
В Волгограде 1 июля простятся с оператором Первого канала Александром ВихтинскимСмотреть фотографии
11:04
Лось смял кроссовер на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:31
Левые сигареты из Китая изъяло УФСБ в гаражах волгоградцаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:53
В Волгограде попал на видео вояж молодых людей на крыше внедорожникаСмотреть фотографии
09:51
Насколько подорожала коммуналка с 1 июля? Смотрим новые тарифы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:04
Июль в Волгоградской области начнется с пекла и дождейСмотреть фотографии
08:42
В Волжском с 1 июля меняется движение автобусов из-за ремонта теплосетейСмотреть фотографии
08:30
Волгоградские регбисты опустились на дно Высшей лигиСмотреть фотографии
08:10
Вирус-троян Rafel крадет данные из телефонов волгоградцевСмотреть фотографии
07:05
«Счет может идти на минуты»: врач-инфекционист рассказала, как не стать жертвой смертельно опасного ботулизмаСмотреть фотографии
21:16
«В полевых условиях о таком не могли и думать»: волгоградский историк раскрыл тайны секретного «бункера Сталина»Смотреть фотографии
20:41
В Волжском закрыли пекарню на время расследования РПНСмотреть фотографии
19:23
Грузин кусался, поляк сдался: лучший молодой боксер России из Волгограда покорил ЕвропуСмотреть фотографии
18:07
Икону Русских Побед подняли на Ан-2 для благословения волгоградцев: видеоСмотреть фотографии
16:42
Где в Волгограде отключат горячую воду на новой неделе: список адресовСмотреть фотографии
15:26
Жителей города коммунальных катастроф под Волгоградом снова оставят без водыСмотреть фотографии
14:19
После публикации «Высоты 102» принудительное расселение волгоградцев увидели из МосквыСмотреть фотографии
13:35
Глава СКР взял на контроль дело с отравлением волжан салатом из пекарниСмотреть фотографии
12:22
Волгоградцев пугают двойным тарифом за «липовые» поверки счетчиковСмотреть фотографии
 