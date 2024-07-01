Волгоградцы сообщают о громких хлопках в западном районе

В Дзержинском районе Волгограда вечером 30 июня произошло возгорание мусора, залегающего на глубине. Одновременно, сообщают жители западного района, многие из них слышали не менее двух громких хлопков.

По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре в Дзержинском районе поступило накануне около 21.00. Справиться с возгоранием пожарным удалось лишь спустя полтора часа.

– Горел мусор глубокого залегания на площади 100 кв.м. Пожарные расчеты 15 пожарно-спасательной части ликвидировали возгорание в 22.33 ч. Погибших и пострадавших нет, – прокомментировали в ведомстве.

В ГУ МЧС в качестве предварительной причины происшествия называют неосторожное обращение с огнем. При этом громкие хлопки, напугавшие волгоградцев, в пресс-службе управления не комментируют.