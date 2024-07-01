Новый тариф на электроэнергию в Волгоградской области назвали одним из самых низких в ЮФО

Общество 01.07.2024 14:29
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01.07.2024 14:29
С 1 июля в Волгоградской области изменились коммунальные тарифы на электроэнергию. Осенью 2022 года, после предыдущей двойной корректировки, тарифы «заморозили» на полтора года, и позже Правительство РФ согласовало с Минэнерго и утвердило предельные индексы изменения тарифов с 1 июля 2024 года.
Согласно распоряжению Правительства РФ №3147-р от 10 ноября 2023 года для каждого региона индекс свой, и местные власти обязаны на него ориентироваться. Потребители Волгоградской области в начале августа увидят в платежках за июль увеличение на минимальные 9,1%.
— Тариф на электроэнергию для населения и приравненных к ним в Волгоградской области имеет среднее значение по стране, — сообщили в Комитете тарифного регулирования Волгоградской области, — и является одним из самых низких среди субъектов Южного федерального округа.
Тариф (одноставочный) на электроэнергию для населения в регионах ЮФО, (руб./кВт*час)
Для городского населения:
Краснодарский край 6,53
Астраханская область 6,46
Республика Калмыкия 6,63
Волгоградская область 5,88
Для сельского населения
Краснодарский край 4,57
Астраханская область 4,52
Республика Калмыкия 4,63
Волгоградская область 4,12
Индексация тарифов предусмотрена законом и проводится в рамках ежегодной инфляции. Ведь ресурсы, необходимые для оказания коммунальных услуг, постоянно дорожают. Не стоит забывать, что поставка услуги электроснабжения фактически происходит авансом – потребитель сначала использует электроэнергию и только потом за неё расплачивается.
Средства, собираемые за потребленную электроэнергию, идут на содержание и модернизацию объектов энергетической инфраструктуры, обеспечивающей надежность поставок, и бесперебойную работу всего энергокомплекса. Деньги, заложенные в тариф, предусмотрены, в том числе, и на установку приборов учета. Кстати, установка счетчиков электроэнергии, в отличие от газовых и водяных, для населения производится бесплатно. Только за прошлый год гарантирующим поставщиком установлено для волгоградских потребителей 13 300 приборов учёта. Причем с 1 января 2022 года подлежат установке только интеллектуальные счетчики.
Внедрение цифровых систем учета помогает дистанционно следить за потреблением электроэнергии, контролировать и оперативно реагировать на нарушение платежной дисциплины, и как следствие, облегчает финансовое бремя для добросовестных потребителей.
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