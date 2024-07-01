Беспилотники и детекторы дронов отправили на СВО из Волгоградской области

Общество 01.07.2024 15:13
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01.07.2024 15:13
Беспилотники, средства управления дронами и приборы обнаружения БПЛА (детекторы дронов) передала Волгоградская область землякам в зону проведения спецоперации. Как сообщили V102.RU в администрации региона, дополнительная заявка поступила от командиров воинских частей Волгоградского гарнизона, находящихся в зоне СВО.
Также в числе спецснаряжения — системы видеонаблюдения, 3D-принтеры и расходные материалы к ним. Все снаряжение полностью приобретено за счёт средств регионального Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО. Переданное оборудование стоит недешево. Например, цены на детекторы дронов на сайтах объявлений доходят до четверти миллионов рублей.
Напомним, в регионе по-прежнему продолжается акция «Тепло из дома» — в сборе посылок для земляков принимают участие все муниципальные образования региона, предприятия и организации, коммерческие структуры, неравнодушные граждане. Свой вклад на постоянной основе вносят и активисты регионального исполкома ОНФ.
Фото администрации Волгоградской области
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