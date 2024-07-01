ВТЗ получил комплексное экологическое разрешение на деятельность предприятия





Волжский трубный завод, входящий в Трубную Металлургическую Компанию, получил комплексное экологическое разрешение на деятельность производственной площадки сроком действия на семь лет, что подтверждает высокий уровень экологического контроля на предприятии.

КЭР заменяет целый ряд ранее полученных разрешающих документов и содержит обязательные требования в области охраны окружающей среды. Для его получения специалисты управления производственной экологии ВТЗ в сопровождении экологов управляющей компании провели комплексную работу по подготовке необходимой обосновывающей документации, инвентаризировали источники воздействия на атмосферу и образования отходов, разработали программу производственного экологического контроля, направленную на соблюдение технологических показателей в рамках применения наилучших доступных технологий, установленных Минприроды России.

– Полученный документ гарантирует, что производство труб на ВТЗ соответствует экологическим нормам и безопасно для окружающей среды. В рамках «зеленой» повестки на предприятии проходит комплексная замена устаревшего оборудования, внедряются эколого-климатические инициативы, в том числе по сокращению выбросов парниковых газов. Инвестиции в охрану природы решают важнейшую задачу улучшения качества жизни жителей нашего города, – сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

Первым из предприятий ТМК комплексное экологическое разрешение получил Таганрогский металлургический завод (ТАГМЕТ) в октябре 2021 года. В октябре 2023 года ВТЗ получил КЭР на полигон размещения отходов производства, при строительстве которого изначально закладывались передовые инженерные решения. Сейчас получено второе КЭР для основной производственной площадки ВТЗ. На других производственных площадках компании в настоящее время ведется аналогичная многоэтапная работа с проведением системного анализа уровня воздействия производства на окружающую среду с последующей проработкой технических природоохранных мер и обоснований для получения КЭР.

Фото: предоставлено пресс-службой ВТЗ

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