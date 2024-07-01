Родным погибших участников СВО в Камышине передали награды

Ордена Мужества сегодня, 1 июля, передали родным участников специальной военной операции в городе Камышине Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», церемония прошла в Центре патриотического воспитания имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева.
Указом президента России Владимира Путина высоких государственных наград за проявленные мужество и отвагу посмертно удостоены:
- рядовой Семен Романович Шевакин,
- старший сержант Павел Павлович Паньшин.
Ордена Мужества родственникам передали военный комиссар города Камышина и Камышинского района Александр Люков и первый заместитель главы Камышина Дмитрий Резвов.