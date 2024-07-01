Вирус-троян Rafel крадет данные из телефонов волгоградцев

Общество 01.07.2024 08:10
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01.07.2024 08:10
Владельцы телефонов на платформе Android оказались в зоне риска из-за использования киберпреступниками вируса-трояна Rafel для взлома устройств на базе операционной системы. Об опасности предупредили в комитете информационных технологий Волгоградской области, передает V102.RU.
По результатам анализа трояна было выявлено, что на устройстве вирус отображается как набор инструментов для удаленного администрирования и контроля, который, по факту, позволяет осуществить кражу данных пользователя и производить манипуляции с поведением устройства — стирание информации, перехват звонков и смс и т.д..
Группировки, использующие данный вирус, не связаны друг с другом и находятся в разных точках Земли, начиная от России и стран Европы и заканчивая Австралией и Новой Зеландией. Большая часть всех пострадавших от действий мошенников использовала устаревшие версии Android, не обладающие защитой от подобного типа вируса. В качестве защиты от неприятностей волгоградцам предлагают ообновлять версии операционной системы вашего устройства.
Фото V102.RU
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