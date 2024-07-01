Фестиваль #ТриЧетыре привлек в Волгограде полмиллиона человек

Итоги III Волгоградского молодежного фестиваля подведены сегодня, 1 июля, на оперативном совещании губернатора. Андрей Бочаров поблагодарил всех причастных за отличную организацию и проведение самого масштабного события лета на юге России. А масштаб был серьезным. Всего в конкурсных, патриотических и развлекательных мероприятиях в течение трех дней приняли участие более 500 000 человек: дети, подростки, молодежь, жители из всех муниципальных образований Волгоградской области, представители Донбасса, Новороссии и других регионов России.

– В ходе фестиваля поступило большое количество предложений по вопросам развития Волгоградской области и ее муниципальных образований, – сделал акцент глава региона. –Полученный опыт и предложения мы обязательно будем применять при реализации программ развития, организации и проведении масштабных мероприятий.

Согласно поручения главы региона итоги фестиваля подведут по различным направлениям деятельности, а выдвинутые инициативы будут рассмотрены в контексте развития Волгограда и региона.

Для расширения площадок следующего, IV фестиваля, также планируется продолжить благоустройство верхней террасы набережной Волгограда, в том числе на участке от музея-панорамы «Сталинградская битва» до памятника Маршалу Константину Рокоссовскому,

Напомним, фестиваль #ТриЧетыре впервые состоялся в 2022 году. Участие в нем приняли 240 тыс. человек. В 2023-м — уже 450 тыс. Во время мероприятия здесь работали 50 досуговых и конкурсных площадок, выступали артисты и почетные гости. Только непосредственных участников-членов муниципальных команд было 1450 человек, им и гостям #ТриЧетыре помогали 350 прошедших обучение волонтеров.

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