Уверенно шел к дому: полиция задержала невезучего угонщика в Волжском





Сотрудники полиции задержали 33-летнего волгоградца, который пытался угнать автомобили в городе Волжском. После задержания ранее неоднократно судимый мужчина признался, что преступным путем хотел добраться до дома. На общественный транспорт, пояснил он, не оказалось денег.

Так, накануне с заявлением в полицию обратился 42-летний волжанин, который сообщил о попытке угона автомобиля «ВАЗ-2104». Мужчина рассказал, что не известный ему человек разбил боковое стекло автомобиля и пытался завести двигатель с помощью соединения контактов электропроводки. Увидев хозяина, злоумышленник скрылся.

В это же день в полицию обратился еще один местный житель с аналогичным заявлением.

– В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и задержали подозреваемого, – рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Мужчина пояснил, что приезжал в Волжский по личным делам, у него закончились деньги, и он решил воспользоваться чужим автомобилем, чтобы доехать до дома.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 166 УК РФ – покушение на неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.