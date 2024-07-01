Расследования

Уверенно шел к дому: полиция задержала невезучего угонщика в Волжском

Расследования 01.07.2024 16:35
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01.07.2024 16:35


Сотрудники полиции задержали 33-летнего волгоградца, который пытался угнать автомобили в городе Волжском. После задержания ранее неоднократно судимый мужчина признался, что преступным путем хотел добраться до дома. На общественный транспорт, пояснил он, не оказалось денег.   

Так, накануне с заявлением в полицию обратился 42-летний волжанин, который сообщил о попытке угона автомобиля «ВАЗ-2104».  Мужчина рассказал, что не известный ему человек разбил боковое стекло автомобиля и пытался завести двигатель с помощью соединения контактов электропроводки. Увидев хозяина, злоумышленник скрылся. 

В это же день в полицию обратился еще один местный житель с аналогичным заявлением.

– В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и задержали подозреваемого, – рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Мужчина пояснил, что приезжал в Волжский по личным делам, у него закончились деньги, и он решил воспользоваться чужим автомобилем, чтобы доехать до дома. 

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 166 УК РФ – покушение на неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.

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