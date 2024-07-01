



На ЕвроХим-ВолгаКалий визуализировали потенциально опасные зоны с помощью новых GOBO-проекторов – специальных устройств для проецирования изображений, логотипов, надписей и указателей на любые поверхности.

Устройства отличаются простотой и удобством в эксплуатации, яркостью и широким спектром применения, как на улице, так и внутри помещений.

Маркировка опасных зон помогает предотвращать несчастные случаи, порчу техники и оснащения, обеспечивает безопасную эксплуатацию оборудования, зданий и сооружений.

Сейчас в трех производственных корпусах сильвинитовой обогатительной фабрики смонтированы три GOBO-проектора. Слайды, которые они проецируют в производственных помещений, предупреждают работников об опасности падения груза в зоне работы крана.





Особенно полезны GOBO-проекторы на участках, где работы выполняются длительное время, включая зоны с перепадами по высоте, на площадках с производственным транспортом, в помещениях с вредными условиями труда, а также вблизи электроустановок.

Помимо новых современных проекторов на предприятии активно применяются светоотражающие дорожные знаки, знаки безопасности, оградительные сигнальные ленты, световозвращающая разметка и противоскользящее покрытие пола.

Внедрение визуализации и маркировка объектов, требующих повышенного внимания содействуют повышению производственной безопасности на Гремячинском ГОКе.

Охрана здоровья и жизней работников остается важнейшим приоритетом для ЕвроХим-ВолгаКалия, и предприятие направляет все организационные, административные и технические ресурсы на формирование культуры безопасного поведения на производстве и поддержания безопасности рабочих мест, оборудования и конструкций.

Фото: ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»

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