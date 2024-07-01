Общество

На ЕвроХим-ВолгаКалии усилили меры безопасности с помощью оптического эффекта

Общество 01.07.2024 11:29 Реклама
0
01.07.2024 11:29 Реклама


На ЕвроХим-ВолгаКалий визуализировали потенциально опасные зоны с помощью новых GOBO-проекторов – специальных устройств для проецирования изображений, логотипов, надписей и указателей на любые поверхности.

Устройства отличаются простотой и удобством в эксплуатации, яркостью и широким спектром применения, как на улице, так и внутри помещений.

Маркировка опасных зон помогает предотвращать несчастные случаи, порчу техники и оснащения, обеспечивает безопасную эксплуатацию оборудования, зданий и сооружений.

Сейчас в трех производственных корпусах сильвинитовой обогатительной фабрики смонтированы три GOBO-проектора. Слайды, которые они проецируют в производственных помещений, предупреждают работников об опасности падения груза в зоне работы крана.


Особенно полезны GOBO-проекторы на участках, где работы выполняются длительное время, включая зоны с перепадами по высоте, на площадках с производственным транспортом, в помещениях с вредными условиями труда, а также вблизи электроустановок.

Помимо новых современных проекторов на предприятии активно применяются светоотражающие дорожные знаки, знаки безопасности, оградительные сигнальные ленты, световозвращающая разметка и противоскользящее покрытие пола.

Внедрение визуализации и маркировка объектов, требующих повышенного внимания содействуют повышению производственной безопасности на Гремячинском ГОКе.

Охрана здоровья и жизней работников остается важнейшим приоритетом для ЕвроХим-ВолгаКалия, и предприятие направляет все организационные, административные и технические ресурсы на формирование культуры безопасного поведения на производстве и поддержания безопасности рабочих мест, оборудования и конструкций.

Фото: ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»

Реклама. ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ИНН 7710473036

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
01.07.2024 14:29
Общество 01.07.2024 14:29
Комментарии 0

0
Далее
Общество
01.07.2024 13:45
Общество 01.07.2024 13:45
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2024 12:53
Общество 01.07.2024 12:53
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2024 12:37
Общество 01.07.2024 12:37
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2024 12:33
Общество 01.07.2024 12:33
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2024 11:08
Общество 01.07.2024 11:08
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2024 09:51
Общество 01.07.2024 09:51
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2024 09:04
Общество 01.07.2024 09:04
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2024 08:42
Общество 01.07.2024 08:42
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2024 08:10
Общество 01.07.2024 08:10
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2024 07:05
Общество 01.07.2024 07:05
Комментарии

0
Далее
Общество
30.06.2024 21:16
Общество 30.06.2024 21:16
Комментарии

0
Далее
Общество
30.06.2024 20:41
Общество 30.06.2024 20:41
Комментарии

0
Далее
Общество
30.06.2024 18:07
Общество 30.06.2024 18:07
Комментарии

0
Далее
Общество
30.06.2024 16:42
Общество 30.06.2024 16:42
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:31
В Волгограде оштрафовали водителя внедорожника за езду с друзьями в багажникеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:29
Новый тариф на электроэнергию в Волгоградской области назвали одним из самых низких в ЮФОСмотреть фотографии
13:50
«Затолкали в машину и увезли»: суд арестовал троих саратовцев за похищение волгоградцаСмотреть фотографии
13:45
В Камышине простятся с погибшим в спецоперации Евгением ДудниковымСмотреть фотографии
13:27
Хорошие люди возят хороших людей: в Волгограде появилось новое приложение DriveeСмотреть фотографии
12:53
Родным погибших участников СВО в Камышине передали наградыСмотреть фотографии
12:37
Стартовала вторая волна продажи билетов на матч Суперкубка в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:33
Фестиваль #ТриЧетыре привлек в Волгограде полмиллиона человекСмотреть фотографии
11:57
Волгоградцы сообщают о громких хлопках в западном районеСмотреть фотографии
11:29
На ЕвроХим-ВолгаКалии усилили меры безопасности с помощью оптического эффектаСмотреть фотографии
11:15
Волгоградская область ухудшила позиции в рейтинге регионов по доходам населенияСмотреть фотографии
11:08
В Волгограде 1 июля простятся с оператором Первого канала Александром ВихтинскимСмотреть фотографии
11:04
Лось смял кроссовер на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:31
Левые сигареты из Китая изъяло УФСБ в гаражах волгоградцаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:53
В Волгограде попал на видео вояж молодых людей на крыше внедорожникаСмотреть фотографии
09:51
Насколько подорожала коммуналка с 1 июля? Смотрим новые тарифы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:04
Июль в Волгоградской области начнется с пекла и дождейСмотреть фотографии
08:42
В Волжском с 1 июля меняется движение автобусов из-за ремонта теплосетейСмотреть фотографии
08:30
Волгоградские регбисты опустились на дно Высшей лигиСмотреть фотографии
08:10
Вирус-троян Rafel крадет данные из телефонов волгоградцевСмотреть фотографии
07:05
«Счет может идти на минуты»: врач-инфекционист рассказала, как не стать жертвой смертельно опасного ботулизмаСмотреть фотографии
21:16
«В полевых условиях о таком не могли и думать»: волгоградский историк раскрыл тайны секретного «бункера Сталина»Смотреть фотографии
20:41
В Волжском закрыли пекарню на время расследования РПНСмотреть фотографии
19:23
Грузин кусался, поляк сдался: лучший молодой боксер России из Волгограда покорил ЕвропуСмотреть фотографии
18:07
Икону Русских Побед подняли на Ан-2 для благословения волгоградцев: видеоСмотреть фотографии
16:42
Где в Волгограде отключат горячую воду на новой неделе: список адресовСмотреть фотографии
15:26
Жителей города коммунальных катастроф под Волгоградом снова оставят без водыСмотреть фотографии
14:19
После публикации «Высоты 102» принудительное расселение волгоградцев увидели из МосквыСмотреть фотографии
13:35
Глава СКР взял на контроль дело с отравлением волжан салатом из пекарниСмотреть фотографии
12:22
Волгоградцев пугают двойным тарифом за «липовые» поверки счетчиковСмотреть фотографии
 