Общество

В Волжском с 1 июля меняется движение автобусов из-за ремонта теплосетей

Общество 01.07.2024 08:42
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01.07.2024 08:42


В Волжском сегодня, 1 июля, временно изменяется схема  дорожного движения и движения транспорта. Как сообщили V102.RU в администрации городского округа Волгоградской области, ограничения вводятся в связи с  ремонтными работами, проводимыми Волжскими тепловыми сетями, из-за чего перекроют  участки автомобильных дорог на улицах Мира и Карбышева. 

С 1 по 31 июля будет перекрыта улица Мира в районе магазина «Стимул». 

Автобусы №№ 11, 14, 24, 30, 41, 42, 51, 55, 109, 123, 133, 141, 146, а также маршрутки №№ 5, 5а, 6, 6а, 14а, 15а, 17, 24а, 105а, 102т, 218, 246 и 260 будут осуществлять движение так  ул. Мира – ул. Пионерской – пр-т Дружбы – б-р Профсоюзов – далее по маршруту и обратно. 

Дополнительная остановка будет на ул. Пионерская в районе строения №19а.

С 1 июля по 20 августа перекроют ул. Карбышева в районе ее пересечения с улицей Оломоуцкой. 

Автобусы № 2у будут совершать перевозки так  ул. Мира – ул. 87 Гвардейской Дивизии – пр-т Дружбы – ул. Оломоуцкая – ул. Карбышева и обратно.
Автобусы маршрута № 21 на участке пути от 32 микрорайона до ул. Александрова в прямом и обратном направлениях будут осуществлять движение  по проспекту Дружбы.

С 8 по 31 июля ограничат движение по ул. Мира на пересечении с ул. 87 Гвардейской. 

Автобусы №№ 14, 30, 41, 42, 51, 55 и маршрутки №№ 6, 105а и 260 будут курсировать в прямом направлении  37 мкр. – ул. Волжской Военной Флотилии – ул. Пушкина – ул. 40 лет Победы (вдоль 30 мкр.) – ул. Мира; 
в обратном направлении  ул. Мира – ул. 40 лет Победы (вдоль 30 мкр.) – ул. Пушкина – ул. 87 Гвардейской – ул. Мира.

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