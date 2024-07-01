Лось смял кроссовер на трассе в Волгоградской области

В Новоаннинском районе Волгоградской области водитель и пассажир кроссовера чудом уцелели в ночном дорожно-транспортном происшествии на трассе Р-22 «Каспий». По информации полицейских, иномарка столкнулась на федеральной автодороге с лосем, внезапно возникшим на проезжей части.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, столкновение произошло в 03.30 на 701-м километре трассы.

– Водитель, управляя автомобилем Toyota RAV4, совершил наезд на животное, которое внезапно выбежало на дорогу. В результате ДТП пассажир автомобиля осмотрен медиками на месте, от госпитализации отказался, – сообщили в главке полиции ИА «Высота 102».

Судя по опубликованному полицейскими фото с места происшествия, автомобиль не полежит восстановлению – у кроссовера оказалась продавлена крыша и смята передняя часть.

О судьбе лося не сообщается, но на кузове транспортного средства отчетливо видны следы крови.