Происшествия

Лось смял кроссовер на трассе в Волгоградской области

Происшествия 01.07.2024 11:04
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01.07.2024 11:04


В Новоаннинском районе Волгоградской области водитель и пассажир кроссовера чудом уцелели в ночном дорожно-транспортном происшествии на трассе Р-22 «Каспий». По информации полицейских,  иномарка столкнулась на федеральной автодороге с лосем, внезапно возникшим на проезжей части. 

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, столкновение произошло в 03.30 на 701-м километре трассы. 

Водитель, управляя автомобилем Toyota RAV4, совершил наезд на животное, которое внезапно выбежало на дорогу. В результате ДТП пассажир автомобиля осмотрен медиками на месте, от госпитализации отказался, – сообщили в главке полиции ИА «Высота 102». 

Судя по опубликованному полицейскими фото с места происшествия, автомобиль не полежит восстановлению  – у кроссовера оказалась продавлена крыша и смята передняя часть. 

О судьбе лося не сообщается, но на кузове транспортного средства отчетливо видны следы крови. 

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