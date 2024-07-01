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Хорошие люди возят хороших людей: в Волгограде появилось новое приложение Drivee

Главное 01.07.2024 09:11 Реклама
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01.07.2024 09:11 Реклама

С недавних пор у жителей Волгограда появилась возможность ездить по своим правилам — в городе теперь работает сервис для заказа городских поездок Drivee.

Drivee — это приложение для городских поездок, где обо всех деталях водитель и пассажир договариваются напрямую, в том числе и о цене. Сервис в этот процесс никак не вмешивается.

Пассажир сам указывает стоимость, которую готов заплатить за поездку, при заказе автомобиля. Чтобы было проще ориентироваться, приложение покажет рекомендованную стоимость за выбранный маршрут. Водители, в свою очередь, могут согласиться с ценой пассажира или предложить свою.

Водители и пассажиры выбирают друг друга и их выбор может основываться на разных критериях. Всё чаще это не только цена поездки, но и рейтинг, причем как водителя, так и пассажира.

В Drivee прозрачная система оценки и формирования рейтинга: чем лучше водитель выполняет заказы, тем выше его оценки и, соответственно, выше рейтинг. У пассажиров тоже есть рейтинг, их, в свою очередь оценивают водители.

Другими словами, в Drivee саморегулируемое сообщество пользователей, где рейтинг зачастую даже важнее цены. И эта оценка объективна настолько, насколько это вообще возможно.

Рейтинг — еще и отражение безопасности услуг конкретного водителя и характера пассажира. Например, в ночное время пассажиры ищут надёжных водителей, а водители — бесконфликтных и безопасных пассажиров.

Заказ конфликтного пассажира с низким рейтингом будут брать крайне неохотно и, скорее всего, ему придется несколько раз повышать цену. Ведь проблемы не нужны никому. А водителей с низким рейтингом сервис отслеживает, и, при необходимости, блокирует.

Чем выше рейтинг, тем больше заказов у водителя и шире выбор у пассажира. Вот и выходит, что хорошие люди возят хороших людей.

Как это работает

Drivee работает по принципу прямого торга. Пассажир указывает цену, которую готов заплатить и ждет откликов водителей. И дальше может выбирать из тех, кто откликнется. Водители тоже вправе выбирать заказы и отзываться только на те, что им интересны по цене или маршруту.

Если в поездке будут дети, габаритный груз, домашнее животное или подъезд к месту подачи неочевиден, в комментариях к заказу можно оставить соответствующий комментарий. Как и про любые другие особенности поездки.

Безопасность

Все водители проходят проверку. В приложении есть кнопка для быстрого вызова полиции и срочной связи со службой поддержки.

Также можно передать близким геометку, чтобы можно было отслеживать поездку в реальном времени.

Всем удобно

Цена поездок в Drivee получается удобной и пассажиру, он же сам ее назначает, и водителю. Плата за сервис сравнительно небольшая, а деньги водитель получает сразу после поездки.

Своим доходом водители управляют сами: сами решают когда выходить на линию и сколько времени там проводить, сколько выполнять заказов. За активность они могут получать бонусы.

Водители видят точку назначения до принятия заказа, и могут не принимать заказы без каких-либо штрафных санкций.

Приложение доступно для скачивания App Store, Google Play и AppGallery.

Фото: ru.freepik.com

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