Общество

Насколько подорожала коммуналка с 1 июля? Смотрим новые тарифы в Волгоградской области

Общество 01.07.2024 09:51
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01.07.2024 09:51


Тарифы за коммунальные услуги с 1 июля выросли во всех субъектах РФ, включая Волгоградскую область. Средний рост коммунальных платежей по региону определен Правительством РФ и составит 9,8%, сообщили V102.RU в комитете тарифного регулирования Волгоградской области.
Напомним, все тарифные решения в соответствии требованиями федерального законодательства были приняты в декабре 2023 года. В июне 2024 года были пересмотрены только розничные цены на газ для населения - рост составил от 9,8% до 11,2% в зависимости от направления использования газа. 
Согласно решениям, принятым в конце прошлого года,  плата за электроэнергию с 1 июля 2024 года выросла  на  9,1% (+49 коп./кВтч). 

Тариф на вывоз мусора, как сообщалось ранее, останется прежним до выбора по конкурсу нового регионального оператора.
По информации профильного ведомства, тарифы на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение  установлены  для потребителей каждой организации в каждом муниципальном образовании региона отдельно с учетом предельного индекса. В любом случае, изменения были  приняты в границах минимально возможных значений 9,8%.

В частности, с 1 июля 2024 года для потребителей ООО «Концессии водоснабжения» льготный тариф для населения на питьевую воду составил  в размере 31,54 руб./м3 (+2 руб.81 коп), на водоотведение — 20,38 руб./м3 (+1 руб.82 коп).

Для потребителей услуг ООО «Концессии теплоснабжения» льготный тариф для населения составит 2581,37 руб./Гкал (+230 руб.40 коп), на горячую воду — 178,47 руб./м3 (+15 руб.93 коп)
Расчет тарифов произведен с учетом показателей прогноза социально-экономического развития России, утвержденного Правительством РФ. Каждое тарифное решение прошло экспертизу специалистов. В Волгоградской области даже с учетом принятых изменений тарифы остаются на уровне или ниже, чем в других регионах РФ, заверили в комитете.
К слову, в  регионе продолжают действовать льготные тарифы для населения на услуги теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения. Разницу между экономически обоснованным и льготным тарифом за каждого из жителей компенсирует областной бюджет. Кроме того, предусмотрены меры социальной поддержки для ряда категорий граждан в виде субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг — в их числе, например, многодетные семьи, пенсионеры, ветераны и участники боевых действий.
Также стоит отметить, что с июля 2024 года банки, платежные агенты и операторы почтовой связи не будут брать комиссию при оплате услуг ЖКХ и пени за их неуплату с жителей, которые нуждаются в социальной поддержке. Данное нововведение позволит защитить интересы граждан, снизить финансовую нагрузку.

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