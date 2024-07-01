Тарифы за коммунальные услуги с 1 июля выросли во всех субъектах РФ, включая Волгоградскую область. Средний рост коммунальных платежей по региону определен Правительством РФ и составит 9,8%, сообщили V102.RU в комитете тарифного регулирования Волгоградской области.

Согласно решениям, принятым в конце прошлого года, плата за электроэнергию с 1 июля 2024 года выросла на 9,1% (+49 коп./кВтч). Согласно решениям, принятым в конце прошлого года,с 1 июля 2024 года выросла на 9,1% (+49 коп./кВтч).





Тариф на вывоз мусора, как сообщалось ранее, останется прежним до выбора по конкурсу нового регионального оператора.

По информации профильного ведомства, тарифы на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение установлены для потребителей каждой организации в каждом муниципальном образовании региона отдельно с учетом предельного индекса. В любом случае, изменения были приняты в границах минимально возможных значений 9,8%. По информации профильного ведомства,установлены для потребителей каждой организации в каждом муниципальном образовании региона отдельно с учетом предельного индекса. В любом случае, изменения были приняты в границах минимально возможных значений 9,8%.





В частности, с 1 июля 2024 года для потребителей ООО «Концессии водоснабжения» льготный тариф для населения на питьевую воду составил в размере 31,54 руб./м3 (+2 руб.81 коп), на водоотведение — 20,38 руб./м3 (+1 руб.82 коп).





Для потребителей услуг ООО «Концессии теплоснабжения» льготный тариф для населения составит 2581,37 руб./Гкал (+230 руб.40 коп), на горячую воду — 178,47 руб./м3 (+15 руб.93 коп)