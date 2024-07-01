Стартовала вторая волна продажи билетов на матч Суперкубка в Волгограде





В Волгограде стартовала вторая волна продажи билетов на матч Суперкубка России, который состоится 13 июля на «Волгоград Арене». Как сообщает V102.RU, билеты можно купить на официальном сайте билетного оператора РФС – Kassir.ru.

Сейчас волгоградцам предлагают билеты на 7 центральных секторов стадиона. Стоимость стартует от 1300 рублей на верхних ярусах, на VIP-трибуну цена составляет 8 тысяч. Для гостевых болельщиков можно приобрести билеты всего лишь за 800 рублей только по специальному фанатскому промокоду.

Напомним, матч между питерским «Зенитом» и «Краснодаром» за кубок начнется 13 июля в 20:30.