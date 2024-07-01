Общество

Коммунальщики Волгограда получили новейшую лабораторию для поиска повреждений на энергосетях

Общество 01.07.2024 16:30
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01.07.2024 16:30


Современная передвижная электролаборатория ЭТЛ-10 поступила на службу в «Концессии водоснабжения». Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, она заменит морально устаревшее испытательное оборудование и будет использоваться для проверки различных электрических устройств, таких как изоляция, кабели, двигатели и трансформаторы. С помощью нее коммунальщики смогут оперативно находить места повреждений линий электроснабжения.

– Новая электротехническая лаборатория существенно увеличивает производительность и сокращает время реагирования на нештатные ситуации, – рассказал начальник энергоремонтной службы Андрей Леванков. – В комплект оснащения лаборатории входит оборудование, которое повышает точность поиска повреждений, а также обеспечивает безопасность персонала: блок комплексной защиты просто не позволит проводить работы без полноценного заземления, что гарантирует безопасность как работников «Концессий», так и сторонних лиц.


Помимо этого, парк специализированной техники ресурсоснабжающей организации пополнили новые экскаваторы, два погрузчика и полноповоротный экскаватор.

– Преимуществом новых автомобилей в сравнении с прошлыми моделями является то, что их управление осуществляется через контроллер «джойстик», а не через рычаги, – отметил ведущий механик автотранспортного цеха Олег Кузнецов. – Это позволяет комфортнее и точнее осуществлять эксплуатацию транспорта и оборудования. Также новые аппараты издают меньше шума – это, конечно, повлияет на удобство работы.


Напомним, обновление парка спецтехники является одним из приоритетных направлений деятельности ресурсоснабжающей организации наравне с модернизацией и обновлением коммунальных сетей. Так, в 2023 году автопарк Общества уже пополнили автомобили АВР на базе «Газон NEXT» в комплектации для обслуживания водопроводных и канализационных сетей, самосвалы, тракторы с водоотливной установкой,  дизельные мотопомпы, колесный экскаватор, а также экскаваторы-погрузчики. В этом году ожидается дополнительная поставка передвижной гидравлической лаборатории на базе ГАЗель и автоцистерны для перевозки гипохлорида.

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