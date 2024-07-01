Расследования

Левые сигареты из Китая изъяло УФСБ в гаражах волгоградца

Расследования 01.07.2024 10:31
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01.07.2024 10:31





Сотрудники  УФСБ России по Волгоградской области разоблачили местного жителя, причастного к сбыту контрафактной табачной продукции. Как сообщили V102.RU в региональном управлении силового ведомства, 58-летний мужчина осуществлял поставки контрафактной табачной продукции из Китая и Беларуси на территорию Волгоградской области для последующего сбыта в точках розничной торговли.

По месту жительства мужчины, в гаражных боксах, принадлежащих ему и его родственникам, оперативники УФСБ совместно с сотрудниками ОМВД России по Еланскому району провели обыски и изъяли порядка 80 тысяч пачек сигарет на общую сумму свыше 11 млн рублей.

Полицейские возбудили в отношении мужчины уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 6  ст. 171.1 УК России.

Видео УФСБ по Волгоградской области

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