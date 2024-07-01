Июль в Волгоградской области начнется с пекла и дождей

Общество 01.07.2024 09:04
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01.07.2024 09:04
Первые дни июля в Волгоградской области начнутся с изнуряющего пекла. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС, в отдельных районах сегодня, 1 июля, температура воздуха прогреется до +35. После этого будет еще жарче – 2 и 3 июля столбик термометра поднимется уже на некоторых территориях до +38 градусов. В Волгограде к среде жара усилится до +35.
При этом 3 июля в регионе могут пройти дожди, но без гроз. Осадки, судя по долгосрочному прогнозу синоптиков, ожидаются также в конце рабочей недели и на выходных. Однако похолодания в связи с дождями ждать не стоит – жара, похоже, пришла надолго.
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