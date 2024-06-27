«Ремень уже готов»: в Котово живым и здоровым нашелся 9-летний мальчик

Происшествия 27.06.2024 09:28
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27.06.2024 09:28
В Котово нашелся 9-летний Марк Белоусов, поиски которого велись с вечера 26 июня. Как рассказала V102.RU его мама, Светлана, ее сын, оказывается, ночевал у товарища. При этом родителей мальчика он заверил, что ему разрешили остаться у друга.
- Ремень уже готов. Сколько людей на уши подняли, я уже не говорю о своем состоянии, - поделилась женщина.
Напомним, Марк Белоусов не пришел накануне ночевать домой. Он гулял с товарищами без телефона.
Уже накануне вечером жители Котово вышли на поиски ребенка. В том числе добровольцы проинспектировали и территорию около пруда.
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