Происшествия

Кулачный бой водителей Hyundai и Lexus сняли камеры в Волгограде

Происшествия 27.06.2024 18:54
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27.06.2024 18:54


В Волгограде водители иномарок Hyundai и Lexus устроили кулачный бой на проезжей части в Красноармейском районе. Случившееся зафиксировали камеры дорожного наблюдения. Водителя Lexus удалось разыскать сотрудникам ГУ МВД России по Волгоградской области. 



По уточненным данным полиции, дорожный конфликт произошел 25 июня на ул. Пролетарской. О случившемся поступило сообщение в дежурную часть отдела полиции Красноармейского района.

Установлено, что во время движения между водителями возник конфликт, в ходе которого водитель Lexus повредил Hyundai и скрылся с места происшествия. Сегодня, 27 июня, 38-летний мужчина был доставлен в подразделение полиции, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

По факту инцидента проводится проверка. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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