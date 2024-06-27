Кулачный бой водителей Hyundai и Lexus сняли камеры в Волгограде

В Волгограде водители иномарок Hyundai и Lexus устроили кулачный бой на проезжей части в Красноармейском районе. Случившееся зафиксировали камеры дорожного наблюдения. Водителя Lexus удалось разыскать сотрудникам ГУ МВД России по Волгоградской области.
По уточненным данным полиции, дорожный конфликт произошел 25 июня на ул. Пролетарской. О случившемся поступило сообщение в дежурную часть отдела полиции Красноармейского района.
– Установлено, что во время движения между водителями возник конфликт, в ходе которого водитель Lexus повредил Hyundai и скрылся с места происшествия. Сегодня, 27 июня, 38-летний мужчина был доставлен в подразделение полиции, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
По факту инцидента проводится проверка.
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области