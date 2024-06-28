«Мог оторваться тромб»: под Волгоградом потерявший управление УАЗ протаранил забор

Происшествия 28.06.2024 08:40
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28.06.2024 08:40
В Калаче-на-Дону двое человек пострадали в результате тарана автомобилем забора. Как сообщает V102.RU со ссылкой на госавтоинспекцию ОМВД РФ по Калачевскому району, происшествие случилось накануне, 27 июня, около полудня.
УАЗ под управлением 51-летнего водителя двигался по ул. Пархоменко, но вылетел с дороги и протаранил кирпичный забор частного домовладения. Удар был такой силы, что часть забора разрушилась.
Водителя и 37-летнюю пассажирку госпитализировали с травмами.
Очевидцы сообщают, что в момент ДТП рядом проезжала неотложка. Поэтому врачи быстро оказали помощь пострадавшим. Предположительно, мужчине стало плохо за рулем – у него мог оторваться тромб.
Фото Город воинской Славы Калач-на-Дону VK.com
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