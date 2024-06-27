В Волгограде у подъезда жилого дома нашли ружье ИЖ-57

В Ворошиловском районе Волгограда накануне вечером бдительные жители дома № 48 по улице Буханцева обнаружили у подъезда оставленное охотничье ружье.







— На место был направлен наряд полиции. Оружие принадлежит жителю этого дома, который по неосмотрительности забыл его у подъезда. Организована проверка, — прокомментировали V102.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Известно, что хозяину оружия 37 лет. Со слов соседей, мужчина мог забыть ружье из-за не вполне адекватного состояния, вызванного употреблением алкоголя.

Редакция направила запрос в управление Росгвардии по Волгоградской области с просьбой пояснить, какая ответственность грозит неосмотрительному волгоградцу.

Видео: «Волгоград» / t.me