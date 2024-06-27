«Он гулял с друзьями»: в Котово пропал 9-летний мальчик

Расследования 27.06.2024 08:05
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27.06.2024 08:05
В Котово Волгоградской области разыскивают Марка Белоусова, который пропал накануне, 26 июня. Как рассказала V102.RU мама 9-летнего мальчика, Светлана, крайний раз его видели вчера около 17-00 ч. возле дома №4 по ул. Лаврова, где он живет.
- Вчера он гулял со своими друзьями и дважды заходил к моей сестре, его тете, а третий раз уже не пришел, - говорит женщина. – Друзей его опросили, они говорят, что с ним расстались и он гулял уже с другими знакомыми, которые постарше его.
По словам Светланы, Марк никогда раньше не пропадал из дома.
- Мы с ним не ссорились, все было, как обычно. До девяти вечера он всегда приходил домой, - утверждает его мама.
Она отрицает и возможность того, что ее сын мог куда-то уехать.
Заявление об исчезновении ребенка уже подано в полицию. Сегодня к поискам мальчика должны подключиться волонтеры. О произошедшем уже известно жителям города, которые также изъявили желание помочь в розыске Марка.
Всем, кому что-то известно о местонахождении ребенка, просьба сообщить по телефону его мамы - 8-995-022-92-34.
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