«Он гулял с друзьями»: в Котово пропал 9-летний мальчик





В Котово Волгоградской области разыскивают Марка Белоусова, который пропал накануне, 26 июня. Как рассказала V102.RU мама 9-летнего мальчика, Светлана, крайний раз его видели вчера около 17-00 ч. возле дома №4 по ул. Лаврова, где он живет. В Котово Волгоградской области разыскивают Марка Белоусова, который пропал накануне, 26 июня. Как рассказала V102.RU мама 9-летнего мальчика, Светлана, крайний раз его видели вчера около 17-00 ч. возле дома №4 по ул. Лаврова, где он живет.

- Вчера он гулял со своими друзьями и дважды заходил к моей сестре, его тете, а третий раз уже не пришел, - говорит женщина. – Друзей его опросили, они говорят, что с ним расстались и он гулял уже с другими знакомыми, которые постарше его. - Вчера он гулял со своими друзьями и дважды заходил к моей сестре, его тете, а третий раз уже не пришел, - говорит женщина. – Друзей его опросили, они говорят, что с ним расстались и он гулял уже с другими знакомыми, которые постарше его.

По словам Светланы, Марк никогда раньше не пропадал из дома. По словам Светланы, Марк никогда раньше не пропадал из дома.

- Мы с ним не ссорились, все было, как обычно. До девяти вечера он всегда приходил домой, - утверждает его мама. - Мы с ним не ссорились, все было, как обычно. До девяти вечера он всегда приходил домой, - утверждает его мама.

Она отрицает и возможность того, что ее сын мог куда-то уехать. Она отрицает и возможность того, что ее сын мог куда-то уехать.

Заявление об исчезновении ребенка уже подано в полицию. Сегодня к поискам мальчика должны подключиться волонтеры. О произошедшем уже известно жителям города, которые также изъявили желание помочь в розыске Марка. Заявление об исчезновении ребенка уже подано в полицию. Сегодня к поискам мальчика должны подключиться волонтеры. О произошедшем уже известно жителям города, которые также изъявили желание помочь в розыске Марка.