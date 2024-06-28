Происшествия 28.06.2024 10:31
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28.06.2024 10:31
В Волжском погиб мотоциклист, который врезался в маршрутку. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, смертельная авария произошла накануне, в 20-30 ч. на улице Заволжская по дороге, ведущей в поселок Краснооктябрьский.
- Водитель мопеда «Дельта» выехал на встречную полосу, где произошло столкновение двухколесного транспортного средства с микроавтобусом Ford Transit, - говорится в комментарии главка.
Мотоциклист погиб на месте. Его личность устанавливается. Микроавтобус в момент аварии двигался по маршруту №105а.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области
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