Происшествия

«Он летел по встречке»: под Волгоградом в ДТП с маршруткой погиб мотоциклист

Происшествия 28.06.2024 10:31
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28.06.2024 10:31





В Волжском погиб мотоциклист, который врезался в маршрутку. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, смертельная авария произошла накануне, в 20-30 ч. на улице Заволжская по дороге, ведущей в поселок Краснооктябрьский. 
- Водитель мопеда «Дельта» выехал на встречную полосу, где произошло столкновение двухколесного транспортного средства с микроавтобусом Ford Transit, - говорится в комментарии главка. 
Мотоциклист погиб на месте. Его личность устанавливается. Микроавтобус в момент аварии двигался по маршруту №105а.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области

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