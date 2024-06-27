Спорт

Иван Пяткин продлил контракт с «Ротором»

Спорт 27.06.2024 08:23
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27.06.2024 08:23


Полузащитник «Ротора» Иван Пяткин накануне, 26 июня, продлил контракт с волгоградским коллективом до конца сезона 24-25, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.
 
20-летний игрок является уроженцем Волгограда и воспитанником Академии «Ротор». Пяткин пополнил состав сине-голубых в июне прошлого года после перехода  на правах аренды из московского «Спартака». В прошедшем сезоне во Второй лиге и Кубке страны талантливый футболист провел 36 матчей и забил два гола. Кроме того, Иван вызывался в молодежную сборную России на товарищеские встречи. Пяткин стал одним из основных исполнителей на позиции опорного полузащитника.
 
Фото СК «Ротор» VK.com

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