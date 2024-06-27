Спорт

Первым соперником «Ротора» в новом сезоне станет «Шинник»

Спорт 27.06.2024 20:48
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27.06.2024 20:48


Волгоградский «Ротор» начнет сезон в Первой лиге выездным матчем с ярославским «Шинником». Сегодня, 27 июня, восемнадцати клубам подэлитного дивизиона отправили проект календаря на предстоящий чемпионат, сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым».
 
Начало первенства запланировано на 13-14 июля. Сине-голубые согласно предварительному расписанию отправятся в гости к «Шиннику», который в предыдущем розыгрыше  Первой лиги занял седьмое место. Во втором туре «Ротор» примет на домашней арене московское «Торпедо». Этот матч должен состояться 20 или 21 июля. Далее 27-28 июля в Волгоград приедет тульский «Арсенал». 30 июля -1 августа «Ротор» на выезде сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком». После согласования расписания с клубами могут последовать изменения в календаре, но каждая из команд в любом случае проведет по 34 поединка в чемпионате.
 
Сергей Ильёв также поделился информацией, что в расположение «Ротора» прибыл 32-летний защитник Андрей Семенов, последним клубом которого был «Шинник». В случае подписания контракта с волгоградским коллективом опытный футболист может стать заменой ушедшему в песчанокопскую «Чайку» Данилу Пелиху. А уже завтра, 28 июня, в 13-00 ч. сине-голубые на сборах в Подмосковье встретятся с ульяновской «Волгой» в товарищеском поединке. Игра пройдет в закрытом режиме, видеотрансляции по просьбе «Волги» не будет, как сообщили в пресс-службе «Ротора».
 
Фото СК «Ротор» VK.com

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