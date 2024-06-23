Экология

В Волгограде выпустили в водоем почти 2 млн мальков осетра

Экология 23.06.2024 09:42
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23.06.2024 09:42


Сотрудники Волгоградского осетрового рыбоводного завода ФГБУ «Главрыбвод» выпустили в естественную среду 1,9 млн штук молоди русского осетра. Как сообщили V102.RU  в облкомприроды, государственный заказ, доведенный Минсельхозом РФ до нашего региона на 2024 год по этому виду рыбы, уже выполнен в полном объеме.


В «большое плавание» отправили сеголеток весом около трех граммов. Научно доказано, что именно у такой рыбы самый высокий процент выживаемости при попадании в естественную среду обитания.

Русский осетр — не единственный вид рыб, искусственным восполнением которого занимаются в Волгоградской области. В среднем ежегодно в различные водоемы выпускают порядка 10 млн мальков сазана, толстолобика, белого амура и др.
Фото администрации Волгоградской области

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