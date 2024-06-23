В Волгограде выпустили в водоем почти 2 млн мальков осетра

В «большое плавание» отправили сеголеток весом около трех граммов. Научно доказано, что именно у такой рыбы самый высокий процент выживаемости при попадании в естественную среду обитания.
В «большое плавание» отправили сеголеток весом около трех граммов. Научно доказано, что именно у такой рыбы самый высокий процент выживаемости при попадании в естественную среду обитания.
«Черные» мусорщики облюбовали овраг в поселке Царицын под Волгоградом22.06.2024 21:01
Сотрудники Росприроднадзора выявили несанкционированную свалку строительных отходов в поселке Царицын Городищенского района Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, сообщение о захламлении овражной территории вблизи легального полигона...