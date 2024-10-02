23 беспилотника закупят для слежки в волгоградских лесах

Экология 02.10.2024 14:55
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02.10.2024 14:55
Волгоградская область до конца года получит 23 беспилотника «Геоскан 801», которые поступят в распоряжении лесников. Как сообщили V102.RU в облкомприроды, заключен соответствующий контракт на поставку техники.
Сотрудники лесничеств будут использовать беспилотники для мониторинга ситуации на подведомственных территориях.
Регион приобрел новую технику в рамках федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».
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