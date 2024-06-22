Пара разбойников под угрозой молотка ограбила на улице волгоградца

Полиция задержала в Волгограде 30-летнюю женщину и 22-летнего мужчину по подозрению в совершении разбойного нападения в Красноармейском районе. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, парочка созналась в содеянном.

Установлено, что 19 июня они с применением молотка для стекла похитили у 22-летнего местного жителя сотовый телефон, портативные колонки и сумку. Ущерб составил более 40 тысяч рублей. Пострадавший молодой человек обратился в полицию с заявлением о совершении в отношении него разбойного нападения.

Оперативники установили личности злоумышленников и задержали их. Они взяты под стражу.

По предварительным данным, задержанные спровоцировали с пострадавшим незначительный конфликт у дома по ул.50 лет Октября и несколько раз ударили его по телу. Затем один из разбойников достал молоток и стал требовать у волгоградца его имущество. Молодой человек, испугавшись расправы, отдал все, что они требовали.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия).