В Волгограде вышка рухнула вместе с рабочим. Возбуждено дело





В Волгограде возбуждено уголовное дело после падения 58-летнего рабочего при строительстве высотного объекта. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Оксана Черединина, в результате несоблюдения техники безопасности предприятием мужчине пришлось восстанавливаться в медучреждении около месяца от многочисленных переломов черепа и сотрясения головного мозга.

В ходе надзорной проверки прокуратурой Дзержинского района были выявлены многочисленные нарушения соблюдения правил техники безопасности со стороны заместителя директора организации по техническим вопросам при организации строительных работ. В частности, на последнем этапе сборки 11 января этого года около 12:30 при работе на высоте строительная вышка зашаталась и начала падать вместе с работником, который впоследствии с серьезными травмами был госпитализирован.

- В настоящее время на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ - нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, - пояснила Оксана Черединина. - Ход и результаты расследования данного уголовного дела взяты прокуратурой на контроль.