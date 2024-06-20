Мэрию Волгограда уличили в загрязнении Григоровой балки

Суд обязал администрацию Волгограда исключить сброс неочищенных сточных вод в балку Григорова. Как сообщили V102.RU в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, которая обратилась с иском в суд к мэрии, излив канализации из колодца на землю и в водный объект – балку Григорова – происходит из-за незавершенного строительства объекта «Канализование п.Горная Поляна в Советском районе Волгограда».

Напомним, факт загрязнения окружающей среды зафиксировали инспекторы Росприроднадзора в ноябре прошлого года. Сточные воды тогда прорвались из колодца и залили территорию на площади почти в 10 тысяч квадратных метров.

Фото: Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям