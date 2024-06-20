Экология

Мэрию Волгограда уличили в загрязнении Григоровой балки

Экология 20.06.2024 20:32
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20.06.2024 20:32


Суд обязал администрацию Волгограда исключить сброс неочищенных сточных вод в балку Григорова. Как сообщили V102.RU в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, которая обратилась с иском в суд к мэрии, излив канализации из колодца на землю и в водный объект – балку Григорова – происходит из-за незавершенного строительства объекта «Канализование п.Горная Поляна в Советском районе Волгограда».

Напомним, факт загрязнения окружающей среды зафиксировали инспекторы Росприроднадзора в ноябре прошлого года. Сточные воды тогда прорвались из колодца и залили территорию на площади почти в 10 тысяч квадратных метров. 

Фото: Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

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